A Saint-Lô, des élèves sont déjà de retour au collège pour du soutien scolaire

Tous les matins, dès 8h, des conversations en anglais et des corrections de dictée résonnent déjà dans les couloirs du collège Interparoissial de Saint-Lô. A dix jours de la rentrée, 30 élèves sur les 340 que compte l'établissement ont repris place dans les salles de classes pour des cours de soutien en mathématiques, français et anglais. Ces cours se déroulent du 23 au 27 août.

"On avait l'habitude de se lever tard alors quand il a fallu se dépêcher ce matin, c'était un peu dur", reconnaît Amandine, 14 ans, même si elle est motivée par cette reprise en douceur et par ces cours qui ne ressemblent en rien à une classe habituelle "On peut poser des questions, prendre plus de temps car on est beaucoup moins nombreux. Ce matin, j'ai fait deux heures d'anglais. J'ai pu revoir des choses que j'avais oubliées ou que je pensais acquises alors que non !". Lauréanne participe à ces cours fin août pour la deuxième année : "Moi qui ai des difficultés, ça m'aide à remettre dedans, pour la rentrée."

Un moment de rattrapage "très utile", aux yeux aussi d'Edouard Mons, professeur d'anglais, après deux années scolaires perturbées par la pandémie :

La période de Covid fait que, pour beaucoup, les apprentissages ont été difficiles. L'an dernier, j'ai constaté que certains élèves ne maîtrisaient pas leur alphabet par exemple.