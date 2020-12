A Saint-Lô, une classe pour les bacheliers recalés de Parcoursup

Dans la Manche, il existe, depuis cette année, une classe passerelle. Elle a ouvert en octobre au lycée Curie-Corot de Saint-Lô. Elle accueille des élèves qui se sont retrouvés sans formation et sans solution, après s'être inscrits sur la plateforme d'orientation Parcoursup l'an dernier.

Cette classe de transition est mise en place pour les bacheliers qui ne sont pas ou plus dans un parcours de formation, soit parce qu'ils n'ont pas eu leurs voeux sur Parcoursup l'an dernier et n'ont pas pu intégrer la formation qu'ils souhaitent, soit parce qu'ils ont abandonné des études qui ne leur plaisaient pas et doivent se réorienter.

Lors de son lancement le 5 octobre, elle comptait sept élèves. Ils sont désormais dix.

Redonner confiance et motivation

Ces élèves ont des cours deux jours par semaine "pour des remises à niveau en anglais, en maths par exemple", explique le proviseur Jacky Borowzack et le reste de la semaine est consacré à affiner leur orientation et leur projet professionnel pour éviter de se retrouver à nouveau dans l'impasse l'an prochain :

Le but c'est aussi de leur redonner de la confiance et de la motivation. C'est une année de transition, de réflexion pour qu'ils puissent trouver leur voie. A 18 ans, il est parfois difficile de savoir exactement ce qu'on veut faire.

Des stages pour trouver sa voie

Ces dix étudiants sont épaulés par des conseillers d'orientation mais l'accent est mis sur l'autonomie. "Trois jours par semaine, c'est un peu trop", commente Kaïna, 19 ans. Elle a abandonné son projet de devenir professeur d'espagnol et veut se réorienter vers un BTS communication.

Pour elle, le point fort de cette classe, "ce sont vraiment _les stages et les immersions dans certaines filières_, pour être sûr de ce qu'on veut faire l'année prochaine, sûr que la formation nous intéresse mais aussi le métier après."

Cette classe passerelle permet aussi de garder le statut d'étudiant, ce qui sera un atout sur Parcoursup, renchérit Talis, 20 ans. "Je veux intégrer une fac de psychologie. L'an dernier, je me suis retrouvée tout en bas de la liste sur la plateforme Parcoursup, car j'avais arrêté ma licence de sciences de l'éducation en cours d'année".