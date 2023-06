À Saint-Orens, le harcèlement scolaire est déjà une priorité au collège Prévert

Tous les collégiens de France devront suivre cette semaine une heure de sensibilisation sur "le harcèlement et réseaux sociaux". C'est ce qu'a indiqué dimanche le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye. Une réaction après le suicide en mai d'une adolescente, Lindsay. Le ministre réunit d'ailleurs ce mardi les 14.000 chefs d'établissement (collèges et lycées), ainsi que les inspecteurs de l'Education nationale (IEN) ou les recteurs, pour leur "rappeler l'ensemble des leviers à leur disposition" et "recueillir leurs remontées de terrain". La Première ministre, Élisabeth Borne, et le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, ont annoncé que la lutte contre le harcèlement sera la priorité absolue de la rentrée 2023.

Concours NAH 2023 - lauréat collège, collège Jacques Prévert (Haute-Garonne)

Programme pHARe

Parmi les dispositifs déjà en place le programme pHARe : un "programme de lutte contre le harcèlement à l'école" qui avait été initié en 2019 sous forme expérimentale dans six académies dont Toulouse. Il a été généralisé à toutes les écoles élémentaires et tous les collèges publics depuis la rentrée 2022. Un programme où au moins cinq adultes sont formés dans chaque établissement. Des enseignants, des agents, des surveillants qui pourront ainsi détecter au plus vite les signes de harcèlement.

Cette année 2022-2023, une dizaine de personnels ont été formés au collège Jacques Prévert de Saint-Orens-de-Gameville. Un gros travail a été mené toute l'année notamment dans une classe "un peu difficile" de troisième. Les élèves ont notamment réalisé un clip qui a reçu deux prix (dont le 1er prix ) au concours national Non au Harcèlement remis des mains de Brigitte Macron. Une dizaine d'adultes ont été formés à détecter les premiers signaux qui peuvent mener au harcèlement. La prochaine étape, à partir de la rentrée prochaine, ce sont des élèves qui auront le rôle d'ambassadeur. En tout cas Prune, élève de troisième (dans la classe qui a reçu le prix) est depuis très sensibilisée et ne veut plus rien laisser passer. "Il y a peu de temps j'ai été témoin de situation de harcèlement. je suis allée le dire à ma professeur principale. C'était un petit garçon qui se faisait taper par des filles dans la queue du self, et elles étaient toutes en train de rigoler. Et puis, le harcèlement, il s'est amplifié à cause des réseaux sociaux. Les filles sont confrontées à des rumeurs. Certains font tourner des vidéos. Le harcèlement, c'est la mort."

Agir rapidement et collectivement

Isandre Serée de Roch est professeur d'histoire-géographie au collège Jacques Prévert. Elle a suivi la formation de 5x 1/2 journée du programme Phare. Et avec ses collègues, elle peut maintenant agir au plus tôt. "Voir quels sont les signes avant coureurs du harcèlement. Essayez de repérer les enfants qui se feraient harceler et mettre surtout en place un protocole pour, dans les cas d'intimidations et de tentatives d'intimidation d'individus sur un enfant, de pouvoir essayer d'arrêter, de freiner pour que ça ne soit pas un engrenage vers le harcèlement. Donc prendre les choses le plus rapidement que possible. C'est vraiment un travail collaboratif : les enseignants, le personnel scolaire avec les surveillants qui les voient au quotidien sur la cour de récréation et qui peuvent déceler des choses. Les agents aussi, quand ils voient des enfants à la cantine. Un enfant qui ne déjeune pas, un enfant qui mange tout seul à la cantine peut être un signal. Les parents aussi, parce que dans la classe, on ne voit pas toujours tout. Et c'est vraiment très important d'avoir cette relation de confiance et cette collaboration entre adultes pour que les enfants se sentent le mieux possible en classe."

Jean-Guy Maret est le principal de ce collège. Il reconnait que les réseaux sociaux ont clairement amplifié les difficultés et que souvent les situations de harcèlement naissent hors du collège via des messageries ou des applis. Il encourage les parents à porter plainte même s'ils ont souvent beaucoup de mal à la faire. Ils estiment qu'ils ont un grand rôle à jouer dans cette lutte contre le harcèlement. Le principal insiste également sur l'importance d'écarter les harceleur du collège "pour qu'il n'y ait pas une double peine pour le jeune harcelé".

"Les parents doivent contrôler les horaires d'usage du téléphone à la maison"

Noria Boukhobza est déléguée auprès de l'Inspe (ex Espe, ex Iufm) pour les luttes contre l'inégalité et l'exclusion. Elle était l'invitée de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie. "La sensibilisation d'une heure ne suffira pas, il faudra continuer et le faire en amont auprès des primaires", plaide ce maître de conférences. "Dans l'idéal, il faudrait que les élèves n'aient pas de téléphone portable avant 14 ans, certains parents font ce choix-là même si c'est irréaliste, car les enfants ont besoin d'être dans la norme. Les parents doivent surveiller, contrôler en mettant des horaires d'utilisation du téléphone. Ils doivent mesurer les risques, cela part de la maison dans un premier temps", ajoute-t-elle.

