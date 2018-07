Parents d’élèves et municipalité ont exprimé leur crainte de voir fermer une classe à l’école de Miomu, sur la commune de Santa Maria di Lota à l'entrée du Cap Corse.

L’école compte actuellement quatre classes, et 91 élèves. Elle a accusé 13 départs depuis l’année dernière. Il ne s'agit pas de départs pour le collège mais de retraits volontaires de la part des parents. Des défections que personne n’arrive à expliquer. Depuis la rentrée 2017, l’école est devenue bilingue. Faut-il y voir un signe ? Jean-Charles Leonardi, adjoint en charge des affaires scolaires réfute cette hypothèse :

« L’école de Miomu a acté le bilinguisme. On pensait effectivement que ça pouvait être une raison. L’élection s’est très bien passée à l’époque en 2017. Plus de 80% des parents d’élèves ont acté ce changement. Ce qui semblait être un problème au départ ne l’est pas au jour d’aujourd’hui, d’où notre questionnement et notre positionnement.

Il s’agit bien entendu d’un simple calcul arithmétique, les désistements des parents et les retours que nous en avons nous laissent craindre la fermeture d’une classe. C’est juste un problème arithmétique car l’inspection académique fonctionne également sur ce principe-là : quand on perd des gamins on a systématiquement la fermeture des classes, d’où notre questionnement auprès de l’inspection académique, essayer de comprendre si eux de leur côté ont des réponses à nous apporter. »

La suppression d'une classe augmenterait encore le nombre de niveaux dans chacune d'elle et les difficultés d'apprentissage pour les enfants selon la municipalité, qui attend maintenant des réponses de la part de l'inspection d'académie.