A Saran, l'école du Chêne Maillard a déjà généralisé les 30 minutes d'activité physique au quotidien

A l'Education nationale, on appelle cela l'APQ, l'Activité physique quotidienne. Depuis la rentrée de septembre dernier, tous les élèves de primaire doivent avoir de l'APQ soit 30 minutes d'activité par jour. Dans le Loiret, ce n'est pas le cas partout mais il y a déjà plus de la moitié des établissements au moins qui l'ont mis en place selon le Rectorat. C'est le cas de l'école du Chêne Maillard à Saran, où s'est rendu ce jeudi, le nouveau recteur de l'académie d'Orléans-Tours. "Ici, on avait déjà commencé l'an passé avant la directive du ministre" précise Blandine Louaïl, la directrice de l'écol*e,* "et depuis cette rentrée, tous les enseignants s'y sont mis".

"Les enfants sont plus calmes et plus concentrés après ces séances"

Preuve à l'appui, la directrice nous conduit au 1er étage de l'école dans la classe de CE2. Il est 11h, les enfants viennent de réviser leurs tables de multiplication et là, ils ferment leurs cahiers, se lèvent et commencent, entre les tables, une séance de gym menée par l'enseignante elle-même. "Je leur fais faire des petits sauts et des étirements" explique Maureen Rousseau, l'institutrice, "c'est une manière déjà de décompresser et de se recentrer sur soi-même".

Petites foulées et jeux de cerceaux dans la cour de l'école saranaise © Radio France - Patricia Pourrez

Les autres jours, la séance peut avoir lieu dans la cour avec des jeux comme la balle au prisonnier. "On a des enfants parfois un peu agités et après la séance, je ressens tout de suite les bénéfices. Ils sont plus calmes, plus concentrés."

Thimotée, neuf ans, lui aussi apprécie ces séances de sport, "on est parfois un peu fatigués par la classe et après le sport, on retrouve de l'énergie."

Un enjeu de santé publique

Evidemment, il n'est pas toujours facile de motiver les élèves, mais c'est aussi l'intérêt de ces séances explique la directrice de l'école. "On a des enfants de plus en plus sédentaires, qui viennent à l'école en voiture alors qu'ils habitent juste à côté. Ces séances leur apprennent aussi le goût de l'effort et c'est important aussi pour les autres apprentissages". Une analyse que partage Gilles Halbout, le recteur de l'académie, "évidemment, ça demande de l'organisation pour les enseignants mais ce n'est pas du temps perdu. Il y a un bienfait reconnu pour les élèves et on peut espérer qu'ils poursuivent ces bonnes pratiques en dehors de l'école et après en grandissant." Derrière ces séances d'activité physique à l'école, il y a aussi un enjeu de santé publique. On estime qu'actuellement 17% des enfants français sont en surpoids.