A Ségry, la première rentrée tout en douceur d'une jeune enseignante

Sa voix souriante et déjà pleine d'assurance résonne dans la salle de classe : "ceux qui vont à la cantine se rangent devant la porte. Les autres viennent avec moi". Il est un peu plus de midi, ce jeudi, à l'école de Ségry. Isalyne Saint-James, 22 ans, achève sa première matinée en tant qu'enseignante titulaire. Dans cette école rurale de champagne berrichonne, qui fonctionne en RPI (regroupement pédagogique intercommunal) avec les communes voisines de Chezal-Benoît et Mareuil-sur-Arnon, il n'y a qu'une classe, la sienne. Elle regroupe 22 élèves de grande section de maternelle et de CP. Elle assume du même coup la fonction de directrice de l'établissement.

La seule classe de l'école accueille 22 élèves âgés de 4 à 6 ans © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une vocation née dans l'enfance

Enseigner est une vocation pour Isalyne, qui explique avoir pris cette décision dès l'enfance, inspirée sans doute par ses propres institutrices. Cette école, c'est aussi son choix. Le choix de la proximité puisque c'est ici qu'elle a grandi et qu'elle vit encore : "je savais que le poste allait se libérer et je trouvais que c'était un beau clin d’œil de reprendre le poste de mon ancienne maîtresse".

Cette première demi-journée a plutôt rassuré Isalyne qui s'attendait à "plus de petits chagrins de la rentrée. Mais les enfants sont très mignons, très contents de revenir à l'école". Le prochain défi dans sa jeune carrière ? L'apprentissage de la lecture à ses élèves de CP, "un cap essentiel pour eux et une petite pression personnelle" pour elle.