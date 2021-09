A Seignosse, première rentrée pour un collège à la pédagogie unique : pas de notes ni de redoublement

Une vingtaine d'élèves sont rentrés en classe ce vendredi au "collège de l'intention" de Seignosse, premier "collège alternatif" des Landes. Au total, 28 enfants sont inscrits dans les 2 classes de 6e et 5e, certains vont reprendre progressivement d'ici la Toussaint.

Les élèves ne seront pas plus de 16 par niveau. Selon la direction de l'école, près de 70% d'entre eux ont un besoin éducatif particulier, des difficultés dans l'enseignement général. Le collège accueille aussi des enfants en situation de handicap.

Beaucoup d'exercices pratiques

Le collège suit le programme officiel : maths, histoire-géo, français, sport, anglais, et pratique ce qu'on appelle "la classe inversée". Cela veut dire qu'au début du cours, le prof demande aux élèves ce qu'ils savent, par exemple sur la Révolution française. Les enfants partagent, et le prof cadre, corrige et leur permet d'avancer.

En anglais, des cours sous hypnose sont prévus, et certains élèves bilingues échangeront avec ceux qui apprennent la langue pour les stimuler et leur montrer le côté "pratique".

Le collège de l'intention insiste sur ce point : l'objectif est d'intéresser les enfants en leur montrant le sens d'une matière. Par exemple, sortir étudier la géographie en forêt ou le long d'une rivière, ou encore apprendre les maths sur la plage grâce à la mer, ou en cuisine, pour rendre palpable la matière enseignée.

Pas de redoublement

Il n'y aura pas de notes au sens classique du terme, le contrôle de validation des acquis se fera via des couleurs : vert, orange, mais surtout pas de rouge. Dans ce collège, il n'y a pas de redoublement non plus. Si un élève a un niveau insuffisant dans une matière, c'est à peu près le même schéma qu'à la fac : il passe dans l'année supérieure, et travaillera un peu plus dans la matière concernée, quitte à suivre des leçons avec le niveau inférieur.

La scolarité coûte environ 2.850 euros l'année. Le collège, même s'il suit le programme officiel et promet qu'à tout moment un élève qui le souhaite peut rejoindre un cursus "ordinaire, n'est pas subventionné.