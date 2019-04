A Sens, des élèves apprennent à programmer des robots, dès la maternelle

Ils sont entrés dans la vie quotidienne, tondent la pelouse ou aspirent la poussière. Les robots sont maintenant un peu partout et même en classe. A Sens (Yonne) l'école de l'île d'Yonne a vécu pendant six semaines avec des robots. De la moyenne section au CM2, les élèves ont appris à programmer.

Même les élèves de maternelle ont programmé un petit robot : "nous avons préparé un spectacle à partir d'un petit robot. Les enfants vont raconter l'histoire des trois petits cochons et ils ont synchronisé le robot pour cela", explique l'enseignante. Un robot équipé de quatre roues qui se déplace sur un quadrillage, au milieu de décors en carton, déguisé en loup. Chaque élève récite une partie du conte, "alors le loup souffla, souffla et la maison s'effondra et Snouff se sauva", pendant que le loup-robot se déplace.

Avec les robots, on apprend à structurer sa pensée, à réfléchir avant de réaliser © Radio France - Renaud Candelier

Apprendre à anticiper et à structurer sa pensée

Ces robots sont très utiles en classe estime Jean Michel Defaut, médiateur numérique au réseau Canopé qui prête le matériel et assure la formation des enseignants, pendant une journée : "avec les robots, on apprend à structurer sa pensée, à réfléchir avant de réaliser. _Nous n'apprenons pas aux élèves à devenir des programmeurs_, mais on apprend aux élèves à se débrouiller avec cet environnement de plus en plus numérique que l'on a autour de nous."

"Les enfants coopèrent, changent d'attitude les uns envers les autres, certains élèves développent des compétences insoupçonnées" - Isabelle Sayv, conseillère pédagogique chargée du numérique Copier

Des élèves d'une dizaine d'année qui se débouillent très bien. Grâce à une tablette, Maïlis en CM2 programme son robot ventillateur.. fabriqué avec des légos : "d'abord on doit mettre - tourner à droite - pendant trois secondes, ensuite - tourner à gauche - et de nouveau un temps de trois secondes, et enfin on arrête le moteur. Sur ce robot, on peut mettre de la musique et lui peut envoyer des images et des messages à la tablette."

"Nous n'apprenons pas aux élèves à devenir des programmeurs, mais on apprend aux élèves à se débrouiller avec cet environnement de plus en plus numérique que l'on a autour de nous." - Jean Michel Defaut, réseau Canopé © Radio France - Renaud Candelier

Les robots nous aiderons à vivre - Jossua, élève de CM2

Son camarade, Jossua, lui, a trouvé sa voie : "j'aime bien parce qu'on apprend à coder et j'aimerais bien faire cela comme métier." Et il est convaincu qu'il va y avoir de plus en plus de robots autour de nous : "ils nous aiderons à vivre. Par exemple quand on est handicapé, ils nous aideront à faire plus de choses pour que le handicap disparaisse." Des robots qui permettent pour le moment aux élèves de coopérer un premier pas vers la solidarité.