A Serqueux, les parents d'élèves remettent le cartable pour exiger une nouvelle classe

Cartables sur le dos, les élèves ont pris quelques rides. Ils attendent dans la cour que la maîtresse d'un jour les autorise à rentrer dans la salle de classe de l'école Jean-Jaurès de Serqueux. Ils investissent les lieux, et très vite le brouhaha s'installe. Ces élèves sont en réalités des parents d'élèves. Leur but ? Montrer qu'il est impossible de tenir une classe de 33 élèves, comme ce devrait être le cas à la rentrée pour la classe de cours moyen, regroupant CM1 et CM2. Ils devraient être 29 en cours élémentaire.

Derrière l'action humoristique, une vraie inquiétude

Les parents ont reçu le soutien du maire de Serqueux, Thomas Hermand, et du député Sébastien Jumel. © Radio France - Pierre Frasiak

Une situation qui inquiète Aurélie, elle jouait la maîtresse : "La maîtresse sera moins disposée à aider un élève en difficulté, elle ne peut plus se permette d'aider individuellement les enfants, c'est juste impossible !". Sentiment partagé par Charlotte, sa fille s'apprête à rentrer en CM1 : "On se mobilise parce que les conditions de travail des enfants et pour la maîtresse ne sont pas concevables. Il y a peut être une majorité d'élèves sans difficulté, mais il ne faut pas que ceux qui en ont se retrouvent encore plus en difficulté si la maîtresse ne prend pas un petit peu de temps avec eux".

Une mobilisation qui a permis a certains de faire un retour sur les bancs de l'école. © Radio France - Pierre Frasiak

Le maire de la commune, Thomas Hermand, soutien la démarche : "Si aujourd'hui on nous dit qu'on ouvre une classe à Serqueux, les parents et même les enfants seront beaucoup plus sereins". Selon lui, l'ouverture possible de cette cinquième classe ne serait décidée par l'académie qu'à la rentrée. Lui l'assure, tout est prêt : "On est au taquet, on a les locaux, les bureaux, les chaises, on a tout ce qu'il faut…". Sébastien Jumel, le député communiste du secteur, a également fait le déplacement pour défendre l'ouverture d'une classe à Serqueux.