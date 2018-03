Sourdeval, France

Avant les vacances scolaires on a annoncé aux parents d'élèves de l'école primaire André Bruno de Sourdeval la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Actuellement il y a 140 élèves pour 6 classes de la maternelle au primaire. Et pour les parents la suppression d'une classe serait ingérable. Surtout qu'ils contestent les chiffres de l'Inspection affirmant qu'il y a eu des inscriptions en cours d'année qui ne seraient pas prises en compte. Depuis lundi une vingtaine de parents sont donc présents dans les locaux. Des livres et jeux de société ont été distribués aux élèves afin de les occuper. Yvon Davy est le vice-président de l'association des parents d'élèves : "c'est pour assurer la qualité de l'école de demain car si on a une classe en moins on va se retrouver avec des effectifs trop lourds. D'ailleurs on ne comprend pas les chiffres de l'Inspection puisqu'en cours d'année 16 enfants supplémentaires sont arrivés et ils ne sont pas comptabilisés. Le mouvement est reconduit au jour le jour."

Mobilisation des parents d'élèves de Sourdeval

Les syndicats ont rendez-vous ce mardi avec l'Inspection à Saint-Lô dans le cadre de la carte scolaire et c'est vendredi que se tiendra le CDEN (Comité Départemental de l'Education Nationale) qui entérinera la carte scolaire.

Albert Bazire, le maire de Sourdeval, a écrit une lettre le 1er mars 2018 à l’Inspecteur de l’académie, une lettre restée aujourd’hui sans réponse.