A Strasbourg l'AFGES cherche des hôtels pour accueillir les étudiants à la rentrée

L'AFGES, l'association fédérative générale des étudiants de Strasbourg, lance en cette fin d'été un appel en direction des particuliers pour qu'ils accueillent de nouveaux étudiants en panne d'hébergement le temps qu'ils trouvent une colocation ou un appartement. Une opération baptisée "SOS canapé".

Avec cette rentrée un appel en direction des hôtels. Les hébergements chez des particuliers ne durent parfois que quelques jours, ce qui peut obliger les jeunes à se déplacer de maison en maison.

Comme ce nomadisme forcé n'est pas recommandé en période d'épidémie, l'AFGES s'est tourné vers les hôteliers. Elle recherche une cinquantaine de chambres pour les mois de septembre et d'octobre, la grosse période de tension de la rentrée.

L'association a déjà trouvé une quinzaine de chambres, qu'elle mettra gratuitement à la disposition des étudiants avec l'aide de la Fondation de l'université de Strasbourg. Le dispositif "SOS Canapé" démarre le 24 août 2020.

Épauler les nouveaux venus

Les hôtes de ces nouveaux Strasbourgeois sont souvent des étudiants ou des familles qui peuvent les assister dans leur recherche de logement et dans leurs démarches administratives. Les étudiants privés de cette proximité bénéficieront tout de même cette année du soutien de l'AFGES et de celui du CROUS, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

En 2019, l'AFGES a reçu 255 demandes. Elle a trouvé 116 hébergeurs volontaires. Près de 70% des demandes provenaient d'étudiants étrangers.

L'AFGES poursuit ses distributions alimentaires

L'AFGES continue par ailleurs à fournir une aide alimentaire aux étudiants en difficulté. Ces distributions régulières, bi-hebdomadaires cet été, ont démarré en mars 2020 avec le confinement. Elles vont s'arrêter ce mercredi 19 août.

A la rentrée, l'AFGES reprendra ses distributions alimentaires mensuelles, jusqu'en décembre.

Depuis la fin du mois de mars, l'association a distribué 6.800 paniers. Elle anime aussi une épicerie solidaire, AGORAé, pendant l'année universitaire, avec des denrées à 10% de leur prix.