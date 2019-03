A Strasbourg les étudiants révisent à la bibliothèque le dimanche

Il paraît qu'il est plus facile de réviser à la bibliothèque qu'à la maison ! A Strasbourg, la BNU, place de la République, fait le plein chaque dimanche. L'université a donc décidé d'ouvrir également dès ce dimanche 31 mars L’Alinéa · U2-U3, située sur le campus de l'Esplanade.

Strasbourg, France

A la BNU, la bibliothèque nationale et universitaire, place de la République, à Strasbourg, le dimanche, les (660!) places sont chères! Les étudiants font la queue avant même l'ouverture des portes, à 14h.

Le dimanche, la BNU est accessible de 14h à 22h © Radio France - Corinne Fugler

L'Université de Strasbourg a donc décidé d'ouvrir également une seconde bibliothèque certains dimanches, L’Alinéa · U2-U3, située sur le campus de l'Esplanade. Elle accueille habituellement les étudiants de Licence inscrits en lettres, en droit ou en sciences humaines.

Ce dimanche 31 mars, on y rencontrait aussi des étudiants en pharmacie ou en médecine, comme Flavien, qui préfère les salles de lectures à sa chambre de cité U : "j'ai besoin de ce cadre pour pouvoir travailler! D'être en bibliothèque avec du monde autour, ça aide quand même! Je suis dans une résidence étudiante et c'est vraiment tout petit."

L'Alinea U2 - U3 propose même des salles pour travailler en groupe © Radio France - Corinne Fugler

Trouver de la motivation pour réviser

"On voit tout le monde qui travaille", assure Alexiane, "c'est plus motivant!" Selma, elle aussi, préfère réviser à la bibliothèque. Elle ne veut pas laisser ses études envahir son espace privé : "pour moi, ma chambre, c'est l'endroit où je suis libérée de mes cours, où je me repose! "

Cette expérimentation sera poursuivie lors de la prochaine année universitaire, dès le mois d’octobre. Par ailleurs, plusieurs bibliothèques universitaires strasbourgeoises sont déjà ouvertes en soirée.

Une bibliothèque conçue pour les étudiants de Licence © Radio France - Corinne Fugler