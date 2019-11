Strasbourg : depuis sept ans, une institutrice propose des petits-déjeuners à ses élèves

Strasbourg, France

C'est l'une des mesures emblématiques du plan de lutte contre la pauvreté du gouvernement : un petit-déjeuner gratuit à l'école. La mesure se déploie progressivement à partir du lundi 4 novembre dans les écoles REP (Réseau d'éducation prioritaire) et dans certaines zones rurales. À terme, elle devrait toucher 100.000 enfants au niveau national, et 4.200 en Alsace (1.000 dans le Bas-Rhin, 3.200 dans le Haut-Rhin).

À Strasbourg, cela fait déjà sept ans que l'institutrice Céline Haller a mis en place ces petits-déjeuners dans sa classe de CM2, à l'école Rosa Parks, classée REP+ et située dans le quartier de Hautepierre. "J'étais en leçon de sciences, et nous parlions d'alimentation. Un enfant m'a dit 'Tu sais maîtresse, je n'ai pas pris mon petit-déjeuner ce matin'. J'ai demandé à la classe 'Qui n'a pas pris son petit-déjeuner ?' Seuls cinq enfants sur 19 en avaient pris un, explique l'enseignante. Je ne me doutais pas que c'était à ce point-là. J'accueillais mes élèves à 8h30, et je ne me posais pas du tout la question de savoir pourquoi ils étaient fatigués, pourquoi ils n'étaient pas motivés."

On a décidé de prendre le petit-déjeuner ensemble.

Céline Haller a financé les petits-déjeuners en trouvant elle-même des sponsors et en demandant deux euros par mois aux parents. Aujourd'hui, deux fois par semaine, les enfants déterminent un budget et composent des menus qu'ils cuisinent ensuite eux-mêmes. Avec l'application du plan pauvreté, ces petits-déjeuners sont désormais financés par l'Éducation nationale et entièrement gratuits pour les familles.

Autre nouveauté de ce 4 novembre : dans tous les établissements scolaires, les enfants ont droit à un repas végétarien par semaine. Conséquence de la "loi Alimentation", l’expérience sera menée pendant deux ans. Objectif : faire évoluer les pratiques alimentaires et évaluer le gaspillage alimentaire.