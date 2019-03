A Toulon, la tenue vestimentaire des élèves du collège Bon Accueil au cœur des débats

Toulon, France

Comment lutter contre les tenues inadaptées ? Aimeriez-vous une tenue identifiée « Bon Accueil » ? Quelle importance accordez-vous à la tenue vestimentaire de votre enfant à l’école ? Les habitudes vestimentaires des 650 élèves du collège privé Bon Accueil à Toulon font débat avec un sondage envoyé aux élèves, aux parents et aux enseignants. Preuve que la question est primordiale : 100% des élèves et 75% des parents ont répondu au questionnaire. Les résultats ne sont pas encore définitifs mais la grande majorité des parents souhaite que leur(s) enfant(s) porte(nt) un uniforme.

Des tenues inappropriées pour aller à l'école

Ce sondage a été réalisé alors que les problèmes liés aux tenues des élèves sont quotidiens dans cet établissement. Jeans troués, joggings, pantalons « taille-basse » et décolletés trop prononcés sont interdits à "Bon Accueil" mais tous les jours au moins un élève passe au bureau des CPE pour enfiler une blouse… c’est la sanction en cas de tenue inappropriée !

Plus de concurrence entre les élèves selon une maman

L’uniforme permettrait selon Nathalie, maman d’un élève de sixième, de "lutter contre la concurrence entre les enfants. Il n’y aurait plus de problèmes avec les marques des vêtements. Tous les élèves seraient identiques." Des arguments qui font bondir Nicolas, élève de 4ème : "les vêtements c’est très important pour moi. Ils représentent ce que je suis, je m’habille comme je veux. Avec un uniforme j’aurais l’impression d’être en prison."

Créer un sentiment d'appartenance et de cohésion

Du côté de la direction, on attend le résultat définitif du dépouillement pour se prononcer mais Pierre Bonnefoy, le chef d’établissement de l’Externat Bon Accueil, annonce d’ores et déjà qu’il n’est pas forcément pour le port d’un uniforme au quotidien : "la tenue identique pour tous les élèves est une fausse solution. L’enfant qui est mal dans sa peau n’ira pas mieux parce qu’il porte un uniforme, l’enfant qui est harcelé peut continuer à l’être s’il porte la même tenue que ses camarades. L’uniforme ne va pas gommer toutes les différences." L’uniforme peut en revanche, selon lui, créer un sentiment d’appartenance et de cohésion. Rien n'est définitif mais les élèves pourraient donc portés une tenue identique et identifiée « Bon Accueil » pour les grandes occasions comme les fêtes du collège ou les sorties culturelles.