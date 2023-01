A Toulouse, des stages intensifs de natation pour apprendre aux élèves de 4 à 6 ans à être à l'aise dans l'eau

Comment réduire les risques de noyade des tout-petits ? Cette semaine, la ville de Toulouse organise un stage intensif de natation pour plus de 200 élèves de maternelle et de CP. Marianne Lalanne de Laubadère, l'adjointe à la mairie de Toulouse en charge de l'éducation était l'invitée de France Bleu Occitanie pour en parler.

Marianne Lalanne de Laubadère, on va parler avec vous de la campagne de prévention des noyades dans les écoles, mais avant cela, un mot sur la réforme des retraites en amont de la mobilisation de demain. Savez-vous dans quelle mesure les écoles de Toulouse seront touchées et quel service minimum de garde pourront être mis en place ?

On est en train d'y travailler. Nous n'avons pas encore toutes les remontées consolidées de toutes les écoles, mais ce qu'on peut dire, c'est que la dernière, la semaine dernière, pour la précédente mobilisation dans les agents de pour les agents de la mairie, nous avions environ 25 % de grévistes. Et sur les écoles, nous avions une soixantaine d'écoles totalement fermées et un grand nombre d'écoles pour lesquelles le service minimum d'accueil devait se mettre en œuvre puisqu'il y avait plus de 25 % d'enseignants grévistes.

Vous attendez une mobilisation aussi forte ?

Pour le moment, les remontées ont l'air d'être à peu près similaires à celles de la semaine dernière. Mais là, c'est encore un peu tôt pour pouvoir le dire précisément. Ce qui est sûr, c'est que la mairie, nous allons mettre en place un service minimum d'accueil, comme nous l'avons fait la semaine dernière, où nous avions cinq sites dédiés pour accueillir les enfants dont les écoles étaient fermées et pour lesquels les parents n'avaient pas de solution.

Est-ce qu'à titre personnel, vous soutenez cette réforme des retraites ?

Je n'irai pas manifester demain. C'est un sujet qui est complexe, mais je ne pense pas que nous ne puissions ne rien faire et rester dans la situation actuelle. En tout cas, les débats vont s'engager.

Parlons maintenant de ce plan d'action de la mairie de Toulouse sur ce qu'on appelle l'aisance aquatique pour prévenir les noyades. Trop d'enfants toulousains ne savent pas nager ?

Alors le constat, c'est globalement en France une recrudescence des noyades des plus petits. Apparemment, c'est la première cause de mortalité pour les zéro-six ans. Et avec le Covid et le fait que les équipements sportifs ont été fermés pendant le confinement, beaucoup d'enfants n'ont pas appris à nager ou n'ont pas suffisamment été à la piscine et ne sont pas à l'aise avec l'eau. Donc l'idée pour la mairie de Toulouse, c'est de se mobiliser pour essayer de faire en sorte que tous les enfants puissent apprendre à nager, au-delà du « savoir nager » mis en place par l'Education nationale, pour lequel la mairie de Toulouse accompagne 900 classes tous les ans. Il y a aussi ce besoin d'apprendre à nager pour les enfants et d'être à l'aise à l'école. Donc c'est l'objectif de ces classes bleues. On a répondu à un appel à projets national. L'idée là, c'est d'enclencher cette semaine des expérimentations avec quatorze classes, donc plus de 210 élèves qui vont apprendre à nager en stage massé : ça veut dire qu'ils vont avoir natation le matin et natation l'après-midi avec des professionnels de la mairie de Toulouse, des maîtres nageurs.

Quel âge ont ces enfants ?

Ce sont des enfants de maternelle et des petits de CP. Mais essentiellement des moyennes sections et des grandes sections. L'idée, c'est qu'à la fin du stage, il s'agit de nager, de mettre la tête sous l'eau, de rentrer et sortir d'un bassin seul, flotter, se retourner : être à l'aise et qu'ils n'aient plus peur de l'eau, et qu'ils puissent entrer et sortir d'un bassin, mettre la tête sous l'eau sans avoir d'appréhension.

L’opération va être menée dans des quartiers de Toulouse en particulier ?

C'est tout quartier confondu : cette réalité n'est pas seulement propre aux quartiers politiques de la ville. L'idée étant là à la fois d'apprendre aux enfants à être à l'aise dans l'eau et aussi former nos maîtres-nageurs pour qu'on puisse continuer ce dispositif et poursuivre en mai, notamment au printemps. Et puis l'année prochaine. L'objectif, c'est de l'étendre au maximum. Donc là, c'est une première mais ça peut se faire soit sur une semaine, soit se faire sur deux semaines avec des cours une fois par jour.

Quels moyens vous mobilisez exactement en terme de maîtres-nageurs ou d’heures supplémentaires ? Ça représente quel investissement pour la mairie ?

Pour le moment, ce n'est pas totalement chiffré : je crois que nous sommes autour d'une dizaine de milliers d'euros. Mais l'idée, c'est de pouvoir former et de mobiliser nos maîtres-nageurs sur ces questions-là : normalement, sur le savoir nager en temps scolaire, ce sont les enseignants qui font cours auprès des élèves. Et nos maîtres nageurs, bien sûr, sont là dans les bassins. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les former à l'aisance aquatique et qu'ils puissent réellement accompagner la totalité des élèves. Notre objectif à Toulouse, c'est que les enfants sachent tous nager à l'entrée en sixième parce qu'on constate aujourd'hui au collège qu'il y a encore des enfants qui arrivent au collège sans savoir nager. Et donc c'est un objectif fondamental pour nous. Comme on apprend aux enfants, à savoir rouler à vélo, désormais, nous leur apprenons aussi à savoir nager.

Est-ce que vous appelez des parents à se signaler pour vous aider ?

Non, ce dispositif-là, c'est vraiment la mairie qui le prend en charge, avec aussi l'école régionale de natation et différents partenaires, mais nous ne sollicitons pas les parents.