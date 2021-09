À Toulouse, étudiants et enseignants "soulagés" par la rentrée en présentiel

Un parking rempli, des groupes d'étudiants assis un peu partout à l'entrée de la fac.... Cela faisait quasiment un an que l'on n'avait pas vu ça à l'université Toulouse-Capitole. Ce lundi 6 septembre, la rentrée universitaire s'est faite à 100 % en présentiel.

"Limite, ça me fait bizarre", sourit Emma. "Je suis tellement soulagée de pouvoir revenir, ça devenait plus possible. Revoir mes camarades, mes profs, ça va tellement faire du bien, ça motive", explique l'étudiante en Master 2 de Droit, qui avoue avoir eu du mal à ne pas décrocher l'année dernière.

Un nouveau protocole sanitaire

Pour cette nouvelle année universitaire, le protocole sanitaire a évolué. Il n'y a plus de jauge dans les amphithéâtres ou les salles de classe et les étudiants peuvent tous revenir étudier en présentiel. Le masque reste obligatoire et les consignes d’aération et de nettoyage des locaux sont maintenues.

"En cas de contamination dans une promo, seuls les étudiants positifs au Covid-19 et ses cas contacts devront s'isoler et suivre les cours à distance. Les étudiants vaccinés eux pourront rester en présentiel, c'est pourquoi on insiste sur la vaccination", explique Frédéric Faisy, directeur général des services de l'université Toulouse-Capitole.

Les bâtiments de l'université retrouvent les étudiants après quasiment un an de cours à distance. © Radio France - Léa Dubost

Il n'y a pas besoin de pass sanitaire pour se rendre à l'université, ni dans les restaurants universitaires. Il sera en revanche demandé dans les soirées organisées par les associations étudiantes.

"La rentrée en présentiel, c'est une bonne chose pour tout le monde. On semble revenir vers quelque chose de plus classique et tant mieux. Il faut donc que tout le monde soit vigilants et notamment via la vaccination", rappelle Frédéric Faisy.

Une opération de vaccination sans rendez-vous sera d'ailleurs menée mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 septembre à l'université Toulouse Capitole.