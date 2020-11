A Toulouse, l'intersyndicale enseignante et les parents d'élèves de la FCPE 31 disent leur ras-le-bol

"Rien n'est prêt, rien ne va !" L'ensemble des syndicats enseignants et non enseignants, accompagnés par les représentants des parents d'élèves de la FCPE 31, ont boycotté, ce mardi 17 novembre, la tenue du conseil départemental de l'éducation nationale qui devait dresser le bilan de cette rentrée.

Un front commun

Leur malaise se lit aussi dans leur unité : tous les syndicats sont unis pour contester les fermetures de classes après la rentrée, le manque de remplaçant.e.s, manque d'AESH aux côtés des élèves handicapés et de personnels médicaux-sociaux... Ils contestent également la faiblesse du protocole sanitaire : des sureffectifs qui ne permettent pas une distanciation physique et une limitation du brassage entre élèves pour limiter la circulation du virus, sans compter les "annonces ministérielles faites sans concertation".

La crise sanitaire ne fait que mettre en exergue l'absence de beaucoup trop de postes dans l'éducation nationale - Daniel Mascaras, secrétaire départemental Snudi FO 31

Et les parents d'élèves de la FCPE 31 les soutiennent avec force. "Il y a une grosse perte de motivation des lycéens", affirme Loïc Saillard, secrétaire général FCPE 31. "Tout se fait comme lors de la première vague, c'est à dire que tout porte sur les épaules des élèves, des familles et des enseignants". Comme lui, les enseignants refusent de considérer les cours en distanciel comme une "norme", qui disent-ils accroît les inégalités entre les élèves.

Un manque criant de postes dans l'académie

"On s'est retrouvés à gérer en urgence des mises en place de protocoles et sans moyens", décrit Marie Gascard, co-secrétaire du Snuipp FSU, premier syndicat dans le premier degré. "On dénonçait déjà la dotation départementale et avec la crise sanitaire, ça a encore plus aggravé la situation. Les collègues absents ne sont plus remplacés. On a des conditions d'apprentissage très dégradées pour les élèves." Même son de clochez au Snudi FO. Daniel Mascaras, son secrétaire départemental adjoint exige "la création de postes urgentes et massives". "La crise sanitaire ne fait que mettre en exergue, dit-il l'absence de beaucoup trop de postes dans l'éducation nationale."

Le Dasen, directeur académique des services de l'éducation nationale, lui, regrette cette politique de la chaise vide. "Le CDEN nous aurait au contraire permis d'échanger sur les sujets majeurs comme la crise sanitaire", explique Mathieu Sieye. "La période complexe que nous traversons tous exige un dialogue permanent." Il assure avoir fait son possible, avec les "ajustements réalisés", pour protéger au mieux les personnels et les élèves. "33 lycées sur les 38 en Haute-Garonne sont en plan de continuité pédagogique qui alternent du présentiel et du distanciel avec leurs élèves et nous mobilisons tous nos moyens de remplacement dans le premier degré pour faire face à la crise sanitaire."

Un nouveau CDEN (conseil départemental de l'éducation national) est programmé le 24 novembre.