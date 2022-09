À Toulouse, les élèves de seconde font leur rentrée, pleins d'interrogations sur leur orientation

C'est une année charnière, stratégique, au lycée : la seconde. Les élèves ont fait leur rentrée ce jeudi au lycée Toulouse-Lautrec, sous les yeux de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Cette dernière est venue découvrir un tout nouveau dispositif créé pour aider les élèves à s'orienter, une Maison de l'orientation mobile.

Une année charnière.. avec Parcoursup en ligne de mire

L'orientation, les différents parcours existants. C'est l'un des grands sujets de discussion chez les élèves en seconde. En effet, ils doivent se positionner d'ici la fin de l'année, pour choisir ensuite leurs enseignements de spécialité comme le veut le nouveau baccalauréat. Un choix stratégique, car il est ensuite compliqué de changer totalement de braquet. Et quand on est pas encore bien sûr du métier que l'on veut exercer plus tard, c'est d'autant plus difficile de choisir pour certains.

Beaucoup pensent déjà à Parcoursup, la célèbre plateforme qui fait la sélection pour orienter les lycéens vers les études supérieures. Pour cela, l'algorithme s'appuie notamment sur les bulletins scolaires des élèves. "Je trouve que ça classe des gens dans des cases (...) Pour rentrer dans des études supérieures, on nous l'a expliqué, c'est vraiment avec ton dossier scolaire alors qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent compter" regrette Naëlle, élève de seconde à Toulouse-Lautrec.

Il a beaucoup été question d'orientation lors de cette rentrée à Toulouse-Lautrec © Radio France - Manon Klein

Découvrir les métiers

Pour faire découvrir des métiers, et des formations, la région mise sur des Maisons de l'orientation mobiles. Deux véhicules, des sortes de préfabriqués (qui peuvent donc se déplacer d'un établissement à l'autre) dans lesquels les élèves peuvent échanger lors d'entretien, recevoir des informations, découvrir certains métiers via par exemple des casques de réalité virtuelle. Le projet "Trajectoires" est également créé pour accompagner les jeunes. L'idée, c'est d'ouvrir l'horizon des élèves, "pour casser plafond de verre qui existe souvent pour des jeunes issus de milieu modeste" explique la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga.

Les maisons de l'orientation mobiles seront le 27 septembre au lycée de Cugnaux (Haute-Garonne) puis le 3 octobre dans le tout nouveau lycée Simone de Beauvoir de Gragnague.