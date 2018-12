A Toulouse, les enseignants manifestent à leur tour contre la réforme du lycée

Toulouse, France

Le jour n'est pas choisi au hasard puisque ces 18 et 19 décembre, le conseil supérieur de l'enseignement examine plus de 80 projets de nouveaux programmes pour le secondaire.

Les syndicats enseignants dénoncent la suppression annoncée de 2.600 postes

Cette réforme du lycée a du mal à passer auprès des enseignants qui y voient surtout la volonté du gouvernement de faire des économies dans le secondaire avec la suppression annoncée de 2.600 postes.

Nous appelons les collègues à dire leur vérité, la vérité du terrain, à l'occasion du rassemblement académique :

Mercredi 19 décembre

14h Place Lafourcade (Métro B, Palais de Justice) à Toulouse,avant manifestation vers le Rectorat pic.twitter.com/EPmYjl9nUC — SNES-FSU Toulouse (@SNES_toulouse) December 16, 2018

Plusieurs réunions parents - profs ont été annulées, la semaine dernière, dans des lycées toulousains. Si les proviseurs le justifient notamment par des mesures de sécurité accrues après l'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg, les parents d'élèves et les enseignants l'interprètent davantage comme le refus du dialogue autour d'un sujet de plus en plus sensible. La fédération de parents d'élèves FCPE a officiellement demandé l'organisation de réunions d'information autour de la réforme.

Il a été répondu qu'il n'était pas possible d'avoir un débat contradictoire parce que tout le monde est contre la réforme. Les bras nous en tombent - Christophe Manibal, secrétaire départemental du SNES FSU en Haute-Garonne

Les parents d'élèves FCPE des lycées haut-garonnais ont rendez-vous avec la directrice académique début janvier.