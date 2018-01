Toulouse, France

Admission Post Bac (APB) a donc vécu. Depuis ce lundi, 11h, les lycéens doivent aller sur Parcoursup pour demander une formation en premier cycle d'enseignement supérieur. Au lycée public Stéphane Hessel, à Toulouse, les élèves ont testé cette nouvelle plateforme dès son ouverture.

Pas de bug

Premier constat : ça marche ! Pas de bugs, de lenteurs ou de "demande introuvable" à l'horizon.

Les élèves mettent tout de même un bon quart d'heure pour remplir tous les champs avant d'arriver à la page où l'on peut rechercher les formations et formuler ses vœux.

On peut rechercher les filières par série ou par zone géographique, puis faire dix vœux, avec vingt sous vœux possibles pour une même formation dans des villes différentes par exemple. "C'est bien fait", reconnait Jason, élève de STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable).

Chaque formation spécifie les "attendus", nationaux et locaux, les prérequis nécessaires pour intégrer certaines filières ; il y a aussi le site internet, les adresses, contacts, si le lycéen veut aller plus loin.

On a toutes les informations sur une seule page plutôt qu'éparpillées, je pense que l'on est mieux informés que les années précédentes. - Leighton, en terminale STI2D

Une lettre de motivation pour chaque voeu

La grande différence avec APB, ce sont les demandes des élèves : elles ne sont pas hiérarchisées mais il faut en revanche systématiquement les motiver.

Ça permet de se démarquer mais une lettre de motivation pour chaque vœu c'est un peu long et ça introduit de la concurrence, si on ne sait pas comment formuler ça peut nous pénaliser. - Jason, en terminale STI2D

Julien, lui, apprécie de ne pas devoir classer ses vœux. "Cela peut nous permettre de changer d'avis", glisse-t-il, mais il reste inquiet car pour lui, _"c'est quand même l'inconnu". _Les élèves ont jusqu'au 13 mars pour s'inscrire sur Parcoursup et jusqu'au 31 mars pour finaliser leurs vœux.

Le gouvernement espère en finir avec les ratés d'APB - plus de 3 000 futurs étudiants étaient sur le carreau en septembre dernier- et le tirage au sort qui avait du être organisé dans près de 170 filières (STAPS notamment).

Certains lycéens de terminale à Stéphane Hessel ont pu échanger avec des représentants des universités et IUT toulousains. © Radio France - Clémence Fulleda

Levée de boucliers

Si les lycéens semblaient rassurés en surfant pour la première sur Parcoursup, la plateforme entraîne pourtant déjà de nombreuses contestations.

Plusieurs syndicats (CGT, FO, FSU, Solidaires, SUD, Unef, UNL, SGL) appellent ainsi à la grève le 1er février. Ils dénoncent le risque d'«interminables listes d'attente ». Beaucoup pointent la sélection qui risque de se mettre en place dans les universités et organisent des assemblées générales comme à Paris 1, Paris 8, Paris 13 ou Aix-Marseille.

Un classement qui ne change pas grand chose?

Va-t-on réellement vers une sélection? Régine André-Obrecht, vice-présidente déléguée à la formation et à la vie universitaire à Toulouse III- Paul Sabatier assure que cela ne sera pas le cas dans ses filières.

Selon elle, Parcoursup n'est pas une révolution plutôt une harmonisation. _"Chacun pratiquait déjà une étude de dossiers chez nous, avec des critères différents, là tout le monde s'est mis d'accord_. Les licences restent non sélectives", assure-t-elle.

22 mai : la panique ?

En revanche, Régine André-Obrecht craint que le 22 mai, beaucoup de lycéens se retrouvent avec toutes leurs demandes ayant un avis "en attente".

Les lycéens vont essayer de se protéger, ils vont par exemple demander une licence alors qu'ils veulent une classe prépa. Les "bons" dossiers vont se retrouver en premier et ceux qui viennent réellement en licence vont se retrouver derrière et donc seront en attente le 22 mai. Mais huit jours après, la situation devrait se débloquer. On n'a pas diminué les places, pourquoi on voudrait sélectionner maintenant? Il y a un classement certes, mais c'est pour permettre un appel au fil de l'eau des étudiants.

Les lycéens auront en effet sept jours pour répondre à une proposition pour celles reçues avant le 25 juin ; cela passera à trois jours à partir du 26 juin puis à un jour le 21 août.

Plus de 100 places supplémentaires en STAPS à Toulouse

Par ailleurs, les filières qui sont les plus demandées doivent connaître des ouvertures de places. Ainsi Paul Sabatier devrait pouvoir accueillir 100 étudiants supplémentaires dans sa filière STAPS dès septembre 2018.