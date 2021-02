À Toulouse, les personnels de crèches se mobilisent pour sauvegarder la qualité d'accueil des enfants

Journée de mobilisation nationale pour le collectif Pas de bébés à la consigne, en grève contre la réforme du secrétaire d’État chargé de la Protection de l’enfance, Adrien Taquet, sur les modes d'accueil en crèche. Auxiliaires puéricultrices et assistantes maternelles de Toulouse et ses alentours craignent une mauvaise prise en charge des enfants dans leur établissement à cause des crèches surpeuplées.

"On doit choisir entre faire manger les enfants où les faire dormir"

Amandine et Océane viennent de Castres. Elles s'inquiètent pour l'avenir de la profession : "Si on continue d'augmenter le nombre d'enfants en crèche, de baisser le taux d'encadrement et le taux de personnels diplômés, c'est la crise assurée. Les professionnels du milieu vont finir en burn-outet la profession va perdre du monde".

Aujourd'hui, une auxiliaire puéricultrice doit gérer cinq bébés. Amandine ne sait parfois plus où donner de la tête : "Quand vous avez des pleurs, des siestes à gérer, le repas pour cinq tout petit, c'est déjà du sport et j'estime déjà que c'est très limite. Augmenter le taux d'encadrement des crèches sans moyens c'est tout sauf nous prendre en considération" regrette l’auxiliaire puéricultrice.

Les conséquences de la réforme Taquet

La réforme Taquet aggraverait les règles d’encadrement des structures : possibilité d’accueillir six bébés par adulte en crèche, inclusion des apprentis pour 15 % du calcul du taux d’encadrement, possibilité d’accueillir 15 % d’enfants supplémentaires chaque jour, 5,5 mètres carrés par enfant en zone dense, possibilité d’accueillir jusqu’à huit enfants simultanément en accueil individuel.

Une réforme qui entraînera une mauvaise gestion de tous les bébés et enfants en crèche selon Myriam, auxiliaire puéricultrice à Toulouse : "Nos enfants ont besoin d'un accueil optimal. Si on supprime des postes, la situation va vite devenir ingérable. Une auxiliaire pour six enfants ? Les conséquences risquent d'être lourdes. Le but est d'accompagner les parents dans l'éducation de leur enfant, pas de délaisser un bébé par manque de moyen".