A Tours, le collège Vinci se mobilise contre une prochaine suppression de classe

Tours, France

Une trentaine d'enseignants (sur un total de 35) s'est rassemblée tôt ce lundi matin, dès 7h30, devant le collège Leonard de Vinci à Tours Nord. Rassemblement symbolique jusqu'au début des épreuves du brevet prévues à 9h pour protester contre la suppression de l'une de leurs 5 classes de 6ème à la rentrée prochaine. Une décision qu'ils ne comprennent pas, étant donnés que leurs effectifs restent stables et qu'ils disent même attendre un peu plus de monde encore en cours d'année.

"A un moment, vous ne circulez même plus dans la salle" - Paul Soulignac, prof d'histoire géographie

L'une des conséquences d'une telle fermeture, c'est qu'il y aurait une moyenne de 31 élèves par classe, et pour Paul Soulignac, qui est professeur d'histoire géographie dans ce collège, c'est aberrant. Surtout que l'établissement accueille une quinzaine d'élèves sourds et malentendants, et qu'il est déjà parfois compliqué de faire cours. "J'avais cette année une classe à 29 élèves, il me manquait une table, j'avais déjà un élève à mon bureau ! Dans des classes de 27 ou 28 élèves, on peut avoir des accompagnateurs, c'est-à-dire des personnels qui vont accompagner des élèves avec des besoins spécifiques, on a parfois plusieurs élèves dans ce cas donc plusieurs accompagnateurs, si on rajoute un interprète pour les élèves sourds et malentendants, ça fait 3 adultes dans la salle en même temps, vous vous retrouvez à un moment où vous ne circulez même plus dans la salle, matériellement ça devient compliqué".

La quasi totalité des enseignants du collège Leonard de Vinci à Tours Nord ont écrit une lettre au DASEN, le Directeur Académique, pour lui demander le maintien de leur 5ème classe de 6ème. Une délégation de cinq professeurs sera d'ailleurs reçue à 14h ce mardi après-midi par le DASEN à la Direction départementale des services de l'Education nationale à Tours pour évoquer la situation de leur collège.