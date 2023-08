À Tours, le coût de la rentrée étudiante dépasse les 2.500 euros, soit 92 de plus en un an

À Tours, un étudiant devra en moyenne dépenser 2.524,32 euros pour financer sa rentrée universitaire 2023-2024, soit 92 de plus que l'an dernier. C'est ce qui ressort du baromètre publié ce mercredi 16 août par l'Agate (Association générale des associations tourangelles étudiantes), qui reprend les mêmes indicateurs que ceux de la Fage.

ⓘ Publicité

À lire aussi Le coût de la rentrée universitaire en forte hausse, à plus de 3.000 euros selon la Fage

Deux postes de dépenses expliquent cette hausse de 3,7% sur un an. Il y a d'abord le logement, qui s'élève à un plus de 1.150 euros, et enfin l'alimentaire. Son coût est estimé à 270 euros par mois, dans un contexte de forte inflation dans les rayons de supermarché.

L'Agate veut des mesures pour limiter l'impact sur les étudiants

L'Agate parle de "coûts qui mettent en péril les situations de vie et d'études des étudiants". Elle réclame aux pouvoirs publics de mettre en œuvre des actions concrètes, comme le gel des loyers et charges locatives dans les résidences CROUS - dont bénéficient en priorité les boursiers- , l'augmentation du nombre de logements CROUS, le versement d'une aide ponctuelle de 250 euros pour le mois de septembre en complément des aides au logement ou encore le retour du repas à un euro dans tous les restaurants universitaires de la région pour tout le monde.