A Tours, les vacances apprenantes pour être au top à la rentrée

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Tours et l'Education nationale ont organisé des "vacances apprenantes" sur l'accueil de loisirs de La Charpraie. Entre matinées studieuses et après-midi ludiques, dix jours pour combler quelques lacunes et se préparer à la rentrée de jeudi.

Français et mathématiques le matin. Foot, escalade, vélo, initiation au sabre laser ou encore découverte du potager pédagogique l'après-midi. Réviser tout en s'amusant puis se dépenser, c'est ça les vacances apprenantes ! Un dispositif de l'Education nationale accompagné par la ville de Tours et suivi cette année par près de 80 enfants tourangeaux du CP au CM2. Une dizaine de jours entièrement gratuits et qui ont pris fin ce vendredi.

"Ce sont des enfants qui ont des fragilités au niveau du français ou des mathématiques, les fameux fondamentaux "lire, écrire, compter", explique Frédéric Wessal, coordinateur des vacances apprenantes pour l'Education nationale à Tours et directeur de l'école élémentaire Arthur Rimbaud. " Il y a aussi des enfants qui ont peut-être du mal à entrer en relation avec d'autres camarades, qui se bagarrent. Et qui peuvent travailler ici le respect d'autrui."

"Ces enfants sont déjà dans les starting-block pour cette rentrée"

Dans le bois de Chambray, les 30 hectares arborés de l'accueil de loisirs de la Charpraie constituent un terrain de jeu idéal pour ces vacances apprenantes. " On fait des jeux, on comprend le français, on dessine, on s'amuse... C'est mieux que l'école, c'est trop bien !" raconte Divine et ses camarades.

Dix enfants pour deux adultes, c'est vraiment en cadre privilégié pour travailler et s'amuser !"

Chaque groupe est composé de dix enfants du même âge et encadré par un enseignant et un animateur. " Dix enfants pour deux adultes, c'est vraiment un cadre privilégié pour travailler en détail les besoins des enfants et leur proposer toutes les activités", précise Frédéric Wessal. Travailler, oui, mais pas comme à l'école. " Grâce au côté ludique des enseignements, l'activité math a tellement plu que les enfants ont demandé à refaire cette activité", rajoute Raphaël Blancheton pour le ville de Tours.

Pour Frédéric Wessal, c'est la transition idéale entre la fin des vacances et la rentrée scolaire. " D'habitude, certains enfants posent le stylo début juillet et ne les reprennent qu'en septembre. Et donc on a un mois de réactivation des habitudes et des connaissances à faire. Là, tout ce travail est déjà effectué."

De quoi prendre un peu d'avance sur la rentrée de jeudi.