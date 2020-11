À Tours, première rentrée masquée pour les élèves de primaire

Enseignants, parents et maintenant élèves : tout le monde est désormais masqué devant l'école élémentaire Velpeau, en centre-ville de Tours. Comme dans toutes les écoles de France, tous les élèves à partir de 6 ans doivent porter le masque en classe. La mesure fait partie du protocole sanitaire renforcé mis en place dans les écoles, qui comme les collèges et les lycées, restent ouvertes pendant le nouveau confinement.

Ça gratte, ça donne chaud...

A la sortie des classes, l’avis des écoliers est unanime : ce n'est pas facile de passer la journée avec le masque. "J'ai transpiré toute la journée ! Du coup c'est désagréable", explique Lucien, 10 ans, élève en classe de CM2. Désagréable aussi pour Côme, dans la même classe qu'Adam, parce qu'il faut faire attention à tout : "quand ça nous gratte, on a pas trop le droit de toucher notre masque." Quelques petits soucis pour respirer aussi, que relève Tom : "quand on respire fort, le masque nous rentre dans la bouche, et ça nous empêche de bien respirer."

Du côté des parents, on se résigne à l'appliquer, mais on est un peu sceptique sur l'utilité de la mesure : "ils mangent ensemble à la cantine sans masque, donc pour moi il y a une incohérence", souligne Mylène. Rappelons que dans les cantines, les enfants ne mangent pas les uns à côté des autres, la distanciation physique doit être appliquée. Mais pour Stéphane, un papa favorable lui à la fermeture des écoles, il n'est pas possible de bien respecter tous les gestes barrières, au-delà du masque : "_le lavage des mains, c'est une blague à l'école_. S'ils se lavent deux fois les mains dans la journée, c'est déjà bien."

En tous cas, les masques tombent chez les écoliers une fois sortis de l'école. Un besoin de respirer bien légitime, mais il faut tout de même rappeler que le port du masque dès 6 ans est obligatoire dans toute la métropole de Tours depuis le début du second confinement. Une mesure qui s'applique aussi en centre-ville d'Amboise.