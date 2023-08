A Tulle, les animateurs diplômés manquent à l'appel

Ils sont cette été en moyenne 140 enfants inscrits chaque semaine au Centre de loisirs du Chambon de Tulle en Corrèze. C'est dix enfants de plus que l'an passé, pourtant les moniteurs diplômés manquent à l'appel. La mairie a donc choisi de recruter aussi des candidats qui n'ont pas encore le Bafa, le Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, mais qui sont en train de le passer ou cherchent des financements pour pouvoir le préparer.

900 euros pour la formation

"Il faut dire que ce n'est pas donné" explique Marion 19 ans qui a pris ses fonctions au sein de centre début juillet alors qu'elle n'a pas encore reçue la formation. "Neuf cent euros en tout, c'est beaucoup et même trop pour les étudiants comme moi, qui avons déjà de nombreuses charges à payer". Une bourse a aussi été mise en place par la ville de Tulle pour financer une partie de cette formation. En échange, les stagiaires doivent s'engager à travailler au centre de loisirs pendant une certaine durée.

Et puis les plus jeunes sont, d'une certaine manière, aussi mis à contribution. Encadrés par des moniteurs, les plus grands, âgés de 10 à 15 ans, peuvent à certains moments encadrer les plus petits, ceux qui n'ont que quatre ou cinq ans. "Histoire de susciter des vocations" explique le directeur Jonathan Cordoba.