"On a un public en train de décrocher des études supérieures", alerte le président de l'université de Reims

Une partie des quelques 29 000 étudiants de l'université de Reims vont retrouver les bancs de la fac dans les prochains jours. Les étudiants les plus fragiles pourront revenir en présentiel, progressivement et par groupe de 10 maximum.

L’université de Reims a ouvert un questionnaire pour identifier les étudiants les plus fragiles et ceux qui souhaitent bénéficier de cet accompagnement personnalisé. "Ce questionnaire est ouvert jusque mercredi. A ce jour 800 étudiants nous ont répondu et à peu près 140 à 150 souhaitent un accompagnement personnalisé. Mais nous savons que les chiffres vont évoluer fortement les derniers jours", explique Guillaume Gellé, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne.

Les étudiants les plus fragiles sont souvent ceux de première année qui n’ont pas encore les codes de l’université. Ils se retrouvent plus souvent isolés, tout comme les étudiants étrangers, les étudiants en situation de handicap, ou ceux qui ont des difficultés dans leur environnement de travail pour suivre des cours à distance.

On a un public qui est en train de décrocher des études supérieures, un public fragile donc il faut un dispositif spécifique pour l’accompagner

Un dispositif d’accompagnement est donc prévu pour les soutenir. "Le dispositif qui existait au semestre précédent, avant les vacances de Noël, se poursuit. Donc les enseignements, cours magistraux, travaux dirigés se passent à distance. Certains enseignements pratiques, sur dérogation des recteurs, sont en présentiels mais à cela s’ajoute un dispositif pour accompagner les étudiants les plus fragiles", dit Guillaume Gellé.

"Ça fait déjà plusieurs semaines que les présidents d’université tirent la sonnette d’alarme, en disant attention, on a un public qui est en train de décrocher des études supérieures, un public fragile donc il faut un dispositif spécifique pour l’accompagner", poursuite le président de l’université de Reims.

Des étudiants tuteurs pour épauler les plus fragiles

Ce dispositif comprendra notamment des étudiants tuteurs, chargés d’encadrer les étudiants vulnérables. La campagne de recrutement est lancée. "Ce sont des étudiants en troisième année de Licence, en Master, ou en Doctorat. C’est un accompagnement qui sera surtout méthodologique, qui va viser à identifier les problématiques majeures. Ce sera un lien avec des enseignants coordinateurs qui pourront prévoir des remises à niveau quand ce sera nécessaire", explique Guillaume Gellé. Pour le moment, une vingtaine de candidatures ont été déposées mais l’université s’attend à en recevoir d’autres.

Face à ce dispositif, la grande majorité des étudiants reste malgré tout concernée par les cours à distance, avec un risque d’accentuer encore les inégalités. "Il est donc maintenant urgent d’avoir un dispositif qui puisse se déployer pour que tous les étudiants puissent revenir un peu à l’université, quelques soit l’évolution des conditions sanitaires pour la suite de ce semestre", dit Guillaume Gellé.

"C’est ce qui est prévu par la circulaire, normalement, si la situation est stabilisée, l’ensemble des étudiants de première année pourront revenir poursuivre les travaux dirigés, selon des jauges à 50%, pour avoir des conditions sanitaires satisfaisantes. Maintenant, il n’y a pas que des étudiants de première année. Il faut voir comment on peut déployer ce dispositif pour les autres", estime le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne.

Des jurys d'examens "bienveillants"

D’autant que certains examens oraux ont débuté cette semaine, en visio-conférence. Une situation compliquée pour les candidats et les enseignants. "L’ensemble des évaluations est compliqué à mettre en place, les oraux sont peut-être la modalité la plus simple. Maintenant, bien sûr, la situation est particulière et la mission des jurys est de prendre en compte toutes les difficultés qui peuvent environner l’évaluation des étudiants. Les choses seront appréhender avec le plus de bienveillance possible mais sans non plus fragiliser la qualité du diplôme que l’on délivre", dit Guillaume Gellé.