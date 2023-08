À une semaine de la rentrée, les écoliers profitent de leurs derniers jours de vacances à Amiens

Lundi 4 septembre, date de la rentrée. Certains redoutent ce jour fatidique de reprise des cours, tandis que d'autres trépignent à l'idée de retrouver leurs camarades et de commencer une nouvelle année scolaire. À une semaine de la grande reprise, les cartables sont déjà bouclés dans certaines familles, et les parents commencent à réhabituer leurs enfants à un rythme de sommeil plus strict.

C'est par exemple le cas chez Sarah, mère de deux filles, à Amiens. "On va essayer de se coucher et de se lever un peu plus tôt pour que la rentrée soit plus facile à vivre", prévient-elle. Car Anaïs et Agathe, 10 et 7 ans, ont pris l'habitude de se lever aux alentours de dix heures pendant les vacances. "Je n'ai pas trop envie de me lever plus tôt", admet l'aînée. Elle nuance toutefois : "J'ai hâte d'être à la rentrée quand même pour retrouver mes amis et apprendre de nouvelles choses !"

Des petits vacanciers toujours en vadrouille

Malgré le rythme qu'il faut reprendre, il reste quelques jours pour se détendre : beaucoup de familles en profite encore pour visiter la Somme. Cela n'a pas échappé à Vivianne, qui entre en CM1. "Je vais retourner à la maison et aller jouer dans les parcs", s'exclame la jeune Francilienne, en visite dans les rues d'Amiens. Mais c'est aussi une écolière studieuse. Cette semaine, elle prévoit de "faire beaucoup de grammaire, des mathématiques, et de la géographie".

Valérien, originaire de l'Aisne, est aussi venu passer quelques jours à Amiens, mais compte bien se ressaisir dans les prochains jours. "Pour me préparer à la 4e, je vais acheter mes fournitures scolaires et réviser pour me remettre dans le bain", assure l'adolescent, qui avoue avoir déjà bien profiter de ses vacances.

De son côté, Alexis est parfaitement serein pour sa rentrée en 6e. Alors qu'il retourne cette semaine en Franche-Comté, après un dernier détour dans le nord de la France, il fanfaronne. "Mes affaires ne sont pas prêtes, mais moi je suis prêt et je suis même pressé d'y être !" À un détail près : "Il faudrait que je me lève plus tôt, parce que je suis toujours habitué à faire la grasse mat'..."