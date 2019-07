À Valence, des jurys refusent de délibérer sur les notes du BAC

Des professeurs qui composent les jurys du baccalauréat refusent de délibérer ce jeudi matin à Valence dans la Drôme. Toutes les copies ne sont pas encore arrivées. Les correcteurs dénoncent les réformes du lycée et du bac.

Valence, France

"Le ministre introduit une inégalité entre les candidats" clame une professeure valentinoise, elle corrige des copies de philosophie. Elle a refusé ce mercredi de les rendre dans les temps. "Il y a ceux qui seront évalués sur la base de l’examen national et les autres seront évalués grâce au contrôle continu."

Mercredi, le ministre de l'Education nationale a demandé aux enseignants de prendre en compte la moyenne du contrôle continu des candidats dans une matière dont la note au bac n'aurait pas été communiquée par des correcteurs grévistes à des jurys qui se réunissent aujourd'hui.

Des délibérations mouvementées

Depuis ce jeudi matin, les professeurs et correcteurs sont en jury de délibération. On apprend d'ailleurs que certains jurys refusent de glisser la note du contrôle continu là où il manque des copies, c'est le cas dans la Drôme, au moins à Valence. Selon un professeur sur place : "Les chefs de centre mettent la pression pour que les jurys mettent la note du bulletin à la place de la note manquante. La plupart ont refusé."

Aymeric Meiss, le directeur de cabinet du rectorat de Grenoble assure que cela ne changera rien : "Le contrôle continu n’est pas issu de nulle part, il est issu du travail de l’élève tout au long de l’année. Le ministre l’a rappelé. Si la correction de la note peut être faite demain ou après-demain, et qu’elle est plus favorable à l’élève, elle sera prise en compte. Mais il y a une évaluation claire et objective."

Le ministère de l'éducation espère voir le nombre de copies manquantes passé de 80.000 à 50.000 dans la journée.