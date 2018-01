C'est une manière de lutter contre la déshérence des jeunes. Et elle s'avère redoutablement efficace. Depuis 23 ans, l'Espérance Boxing Club de Valentigney forme les jeunes. Au prix d'une rigueur assumée, le club en fait des champions sur le ring et de jeunes adultes dans la vie.

Valentigney, France

Sur les murs du vestiaires du gymnase Donzelot en plein quartier des Buis à Valentigney, les titres de champions s'accumulent par dizaines. Titres régionaux, titres nationaux, déplacements à l'étranger. En 23 ans, l'unique club sportif du quartier des Buis en a vu passer des jeunes qu'il a accompagné, jusqu'au titre (régional ou national), mais aussi jusqu'au diplôme, jusqu'à l'emploi et même parfois jusqu'au mariage. L'Espérance Boxing Club des Buis, c'est plus qu'un club de sport, c'est une école de la vie où l'on avance en famille. Son secret ? Le club invite les jeunes à appliquer les fondamentaux de la boxe dans la vie de tous les jours : rigueur, travail et respect des règles. Et ça marche. Les jeunes se pressent pour rejoindre le club. Pour la saison en cours, l'espérance Boxing Club de Valentigney totalise 170 adhérents de 6 à 48 ans.

Amine Mihoub, fondateur de l'espérance Boxing Club des Buis à Valentigney © Radio France - Christophe Beck

"La boxe est une certaine philosophie que l'on partage avec nos jeunes" explique Amine Mihoub

La recette, le fondateur, Amine Mihoub, la dévoile volontiers. "Pour moi, _la boxe, c'est le miroir de la vie_. Dans la vie comme dans la boxe, il faut se battre en respectant les règles. Dans la boxe comme dans la vie, on ne sort pas de la ligne rouge. Il faut éviter les mauvais coups et se battre avec détermination. La boxe est une certaine philosophie que l'on partage avec nos jeunes et ça fonctionne. Au début de chaque entrainement, on lit les bulletins de classe. . On peut comprendre un jeune qui n'arrive pas sur certaines matières, mais sur le comportement, on ne transige pas".

Et le résultat est au rendez-vous. Les jeunes accumulent les titres de champions. Ils sont fiers de leur parcours. A l'image de Muhamed, 19 ans, qui a décroché son bac l'an dernier. Il est aujourd'hui en service civique dans l'aide aux devoirs. Et entraîneur au club. "La boxe, ça m'a apporté le respect, le comportement, l'attitude. Depuis que j'ai appris la boxe, je fais école, maison, travail. Je ne traîne plus dans le quartier. C'est grâce au club que j'ai eu mon bac et que j'ai décroché mon service civique""