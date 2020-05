A Vélizy, des parents d’élèves "pas du tout rassurés" mais "impatients" pour le premier jour d’école

Dans une grande partie des communes des Yvelines, les écoles rouvrent aux enfants à partir de ce mardi. Entre impatience et appréhension pour les parents, d'après la représentante des parents d'élèves de Vélizy,.

Alors qu’environ 40% des familles de Vélizy-Villacoublay (Yvelines) ont décidé, selon le maire de la ville, de renvoyer leurs enfants à l’école dès les premiers jours du déconfinement, les parents d’élèves attendent ce premier jour de l’"école d’après" avec un mélange d’impatience et d’appréhension, témoigne ce mardi chez nos collègues de franceinfo, la présidente de l’association des parents d’élèves de Vélizy, Stéphanie Ruchaud. "Pas du tout" rassurée par les différentes sorties de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’éducation nationale, elle estime toutefois que la reprise de l’école est une bonne chose pour les familles dont les relations se sont détériorées pendant le confinement.

"Certains enfants" ont hâte de retourner à l'école, explique cette parent d'élève. Mais les parents "sont inquiets du déroulé de la journée, de comment vont se sentir les enfants", témoigne encore Stéphanie Ruchaud pas franchement rassurée par le protocole sanitaire de 63 pages publié par l'Education nationale.

Tout le monde "inquiet quant au risque d'attraper le coronavirus"

Un recueil "à la fois très détaillé sur certaines choses et à la fois très flou sur d'autres", explique la représentante des parents d'élèves de Vélizy. En tout cas, _"_vraiment très compliqué à mettre en place" sur des petits, "un peu plus judicieux" dur des élèves plus grands..