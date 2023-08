A Villeneuve d'Ascq, des cours d'écoles s'habillent en vert !

La municipalité de Villeneuve d'Ascq a profité de l'été pour végétaliser trois cours d'écoles de la ville. Il s'agit de créer des ilots de fraîcheur en temps de fortes chaleurs dans les écoles Pierre-et-Marie Curie, Boris-Vian et Louise-de-Bettignies.

Plus de 350 000€ ont été investis par exemple pour la végétalisation de l'école élémentaire Pierre-et-Marie Curie qui accueille quelque 170 élèves. Dans la cour, il n'y avait qu'un arbre et du bitume. A l'avenir, il y aura sept arbres, des pommiers et des poiriers mais aussi des arbustes fruitiers. C'est une volonté de la mairie de permettre aux enfants de découvrir ces fruits dans le cadre de la politique de la "ville nourricière". Désormais, dans cette cour, quatre espaces distincts : une zone "apaisée" pour permettre aux élèves de se retrouver mais aussi aux enseignants de faire classe dehors les jours de beau temps, un potager avec un espace de glanage fruitier, un espace sportif pour se défouler et un espace de biodiversité.

Les travaux de végétalisation de l'école Pierre-et-Marie Curie de Villeneuve d'Ascq se terminent © Radio France - Pascale Thiébold

Le maire de Villeneuve d'Ascq, Gérard Caudron, prône une "écologie de plaisir". Pour lui, il ne sert à rien d'imposer des mesures en faveur de l'environnement si elles n'ont pas été prises en concertation avec les habitants. Dans le cas de la végétalisation des cours d'écoles, l'aménagement a été pensé avec la communauté éducative mais aussi les enfants consultés par les enseignants. L'an prochain, trois ou quatre nouvelles écoles pourront bénéficier de ce retour à la nature à Villeneuve d'Ascq.