A Vinon-sur-Verdon, les parents vont devoir se retenir pour fumer devant les écoles

Sur le chemin de l'école, à une trentaine de mètres de l'entrée, une pancarte sur laquelle est inscrite "Espace sans-tabac, pour votre santé et celles de vos enfants" trône. Ces mêmes signalétiques accompagnées d'une cigarette barrée sont aussi marquées au sol. Depuis septembre 2023, une zone non-fumeur a été installée aux abords des écoles maternelles et primaires de Vinon-Sur-Verdon.

Des signalétiques "espace sans-tabac" marquées au sol grâce à un pochoir et de la peinture blanche sont présentes dans la zone non-fumeur à Vinon-Sur-Verdon. © Radio France - Emma Dehoey

Impulsée par des bénévoles et habitants du village, la mairie a pris un arrêté au printemps dernier pour interdire le tabac et la cigarette électronique aux envions des écoles. "J'ai regardé hier, il y a zéro mégot, alors qu'avant les cendriers sauvages, situés sous les bancs et au pied des arbres étaient pleins", constate avec fierté, Maryse Cabrillac la première adjointe à la mairie de Vinon-Sur-Verdon.

Les enfants sont les premiers à se réjouir de cette interdiction. "Avant, il y avait des tas de mégots sur la pelouse. Les parents fumaient ou vapotaient entre les grilles", avance avec force Romy, âgée de 9 ans. La cigarette est devenue sa bête noire. "Ca pollue, ça pue, s'exclame la jeune écolière, qui fait la guerre à ses parents fumeurs. Je fais des crises quand mes parents fument, j'écrase leur cigarette, je cache les paquets, ou parfois je les mets à la poubelle."

Un enjeu de santé publique

"Souvent, les petits jouent avec les mégots et peuvent les mettre dans la bouche", explique la première adjointe à la mairie. Cette mesure vise à endiguer le tabagisme passif. Un phénomène qui inquiète Cécile, maman non-fumeuse de deux garçons de huit et onze ans, à l'initiative du projet : "Rien que le fait de fumer dans espace où nous sommes tous ressemblés, les enfants et bébé dans la poussette deviennent fumeurs passifs, à hauteur de main."

Faire de la sensibilisation auprès des enfants

"C'est surtout un travail de sensibilisation, pour éviter de banaliser ce geste auprès des enfants", raconte Maryse Cabrillac. Les bénévoles du comité municipal "Vinon ville propre" espèrent au contraire normaliser un nouveau geste, celui de jeter le mégot dans la poubelle. La mairie mettra à disposition des parents un cendrier de poche aussi. En avril dernier, les bénévoles accompagnés d'écoliers ont ramassé six kilos de mégots dans le village.

Les parents des écoliers de Vinon-Sur-Verdon pourront bénéficier de cendriers de poche. © Radio France - Emma Dehoey

Après les écoles, la mairie a repéré de nouveaux points noirs dans le village. La mairie installera des cendriers ludiques devant les bars et tabac. Les environs du stade Auguste Combe pourraient bientôt être concernés par cette interdiction.