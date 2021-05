A Vitry-le-François, des élèves de terminale STI2D préparent le grand oral du baccalauréat

Le grand oral, la nouveauté du baccalauréat de l'année 2021, aura bien lieu pour les élèves de terminale générale et technologique. Avec la crise sanitaire, la préparation de cette épreuve inédite, un oral de 25 min, a forcément été perturbée. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé mercredi 5 mai que le grand oral serait exceptionnellement aménagé cette année.

Si la décision de maintenir cette épreuve a provoqué la colère de beaucoup de lycéens, les élèves de terminale STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) du lycée François 1er de Vitry-le-François (Marne) s'y préparent assidûment. Chaque élève doit travailler sur deux questions en rapport avec ses enseignements de spécialité. Après une préparation de 20 minutes, "l'élève présente la question qu'il a tirée au sort, puis s'ensuit une discussion avec le jury", explique Olivier Brandouy, recteur de l'académie de Reims.

Allier enseignements de spécialité et passions

"Pour le grand oral, j'ai décidé de parler de musique, car c'est un sujet qui me parle personnellement", déclare Ludwick Lauréat, en terminale STI2D. Le jeune homme est musicien et rappeur, il écrit depuis qu'il a 10 ans. "Je veux explorer les sensations qu'on éprouve quand on écoute de la musique : pourquoi certaines fréquences nous font ressentir telle ou telle chose, explique-t-il, tout ça peut s'expliquer par la science, en étudiant les harmoniques, les fréquences sonores."

Au lycée François 1er, des élèves de terminale STI2D préparent le grand oral. © Radio France - Marie Martirossian

Autour de Ludwick, ses camarades travaillent aussi sur leurs propres questions pour le grand oral : quel est l'impact de l'écologie sur la mode ? Peut-on recycler intégralement un skateboard ? Clément Colin, en terminale STI2D également, trouve que cette épreuve a du sens : "C'est une des seules épreuves que l'on va passer donc on se dit qu'il faut tout donner, et bien s'exprimer à l'oral, c'est essentiel pour plus tard, que ce soit en entretien d'embauche ou dans la vie quotidienne."

S'organiser face à la crise sanitaire

Il a néanmoins fallu s'organiser et s'adapter aux conséquences de la crise sanitaire. Cette classe de terminale STI2D est encore en demi-jauge, les élèves alternent donc entre présentiel et distanciel. "Mais ça se passe bien, estime Christophe Carton, enseignant en sciences de l'ingénieur et développement durable, et cette épreuve permet aussi de redonner confiance en eux aux élèves, car souvent ils ne se rendent pas compte de leur potentiel !" Si rien ne change, le grand oral se tiendra du 21 juin au 2 juillet.