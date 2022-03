A Yvré-le-Pôlin, les élèves de maternelle font classe dans la forêt

Trois fois par semaine, les élèves de la maternelle d'Yvré-le-Pôlin font école dans la forêt. Au programme, des activités et un temps laissé "libre" pour explorer la nature. Une pédagogie qui permet à certains, timides à l'école, de "se révéler et d'être plus téméraires".

Faire classe... dans la forêt ! A l'école maternelle Au fil du Casseau d'Yvré-le-Pôlin, au sud du Mans, les élèves se rendent plusieurs matins par semaine dans la forêt à côté de l'école. Là, ils sont libres de courir, sauter, jouer à ce qu'ils veulent... Cependant ce n'est pas une récréation, explique l'équipe enseignante, mais bien une pédagogie qui leur permet de s'exprimer autrement et de découvrir le monde autour d'eux.

Trois matins par semaine, les trois classes de la maternelle d'Yvré-le-Pôlin se rendent tout à tour en forêt. © Radio France - Solène Gardré

Un nouvel outil à découvrir chaque semaine

Bottes aux pieds, ils sont une quinzaine à ce rendre ce matin-là dans la forêt située à quelques centaines de mètres de leur école. La séance commence par des comptines, "pour donner quand même un petit cadre", explique leur maîtresse Aurélie Souchard. Puis ils sont laissés libres de vaquer à leurs occupations. À chaque session, leur maîtresse leur donne un nouvel outil à explorer. Cette semaine, c'est une petite corde, tout de suite transformé en canne à pêche par Malo. "On a pêché plein de bouts de bois !" se félicite-t-il. Jade, elle, préfère se balader "parce que je vois des abeilles ou des fourmis. L'autre fois, on a vu aussi un serpent dans l'eau", se souvient-elle. "Il n'était pas méchant."

Ici on découvre les enfants d'une autre manière, puisque ils ne se comportent pas pareil que quand ils sont assis en classe. Dans la nature, on peut voir des enfants se révéler, être un peu plus téméraires, alors qu'en classe ils n'osent pas du tout." - Cindy Loiseau, institutrice et directrice de l'école maternelle Au fil du Casseau

Découvrir la nature est bien sûr au centre de ces sorties. "Les saisons, les animaux, le soleil... On apprend tout cela dans les autres écoles évidemment, mais là on met de la réalité sur ces choses", explique la directrice de l'école, Cindy Loiseau. "Dans ma classe par exemple, on est en train de lire un album sur une petite oie qui se roule dans la gadoue. Ici, on sait ce que ça veut dire se rouler dans la gadoue, être couvert de boue. Ca prend tout son sens."

En forêt, les enfants sont libres de tester leur agilité. Pour les encadrer, leur maîtresse leur a appris à respecter une règle : "Ne pas se mettre en danger et ne pas mettre en danger les autres." © Radio France - Solène Gardré

En classe on a des objectifs à travailler, alors qu'en forêt on n'a pas de compétence précise à apprendre. Mais en fait les enfants travaillent énormément de choses : la coopération, le langage, la découverte de la nature..." - Aurélie Souchard, institutrice à l'école maternelle Au fil du Casseau

Être dehors leur donne aussi plus d'autonomie. "Il y a des enfants qui étaient tout le temps autour de nous en début d'année, qui avaient très peur. Et maintenant ils s'ouvrent, ils se lâchent, ils courent..." constate leur maîtresse, Aurélie Souchard. "Ici on peut travailler des choses qu'on ne verrait pas en classe."

L'équipe enseignante, composée de trois maîtresses et trois Atsem, est désormais convaincue par cette pédagogie mise en place il y a deux ans dans l'établissement. "On va continuer dans les prochaines années", assure la directrice Cindy Loiseau.