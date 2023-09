Abaya : le Conseil d'État valide à nouveau son interdiction à l'école

Le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal avait annoncé le 27 août l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles, collèges et lycées publics.

Le Conseil d'État a de nouveau validé ce lundi l'interdiction du port de l'abaya à l'école, rejetant une nouvelle requête en urgence déposé par deux associations et un syndicat. Le syndicat Sud-Éducation, l'association La Voix lycéenne et l'association Le poing levé avaient saisi la plus haute juridiction administrative en France la semaine dernière, après le rejet début septembre d'un premier référé-libert é déposé par l'association Action droits des musulmans (ADM).

"En l’état de l’instruction, le juge des référés estime qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’interdiction décidée par le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse le 31 août 2023", écrit le Conseil d'État dans son communiqué ce lundi.

"Le juge des référés relève (...) que le port de l’abaya et du qamis (longue robe traditionnelle couvrant le corps, portée par certains élèves musulmans, ndlr) au sein des établissements scolaires (...) s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves", écrit encore le Conseil d'État. "Or, la loi interdit, dans l’enceinte des établissements scolaires publics, le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible".

Cette décision est "provisoire" et "rendue en urgence" et le Conseil d'État "rendra une décision définitive ultérieurement, à l’issue d’une instruction approfondie", précise-t-il.