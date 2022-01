Absence de professeur en Lorraine : les enfants des personnels prioritaires accueillis dans des lieux dédiés

L'académie de Nancy-Metz met en place l'accueil des enfants âgés de trois à seize ans, quand leur professeur n'est pas remplacé. Un dispositif qui concerne uniquement les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Les enfants, par groupe de moins de 20 élèves, pourront être accueillis dans un pôle spécifique. Si l'accueil n'est pas possible dans ces structures, ils seront pris en charge dans leur école. Ainsi, un élève sera "réparti dans une autre classe de l’école et doit fréquenter la même classe durant toute la période au cours de laquelle il est accueilli", précise l'Académie de Nancy Metz.

La liste des personnels concernés

- Tous les personnels des établissements de santé,

- Les biologistes, infirmiers diplômés d’Etat, médecins, pharmaciens et préparateurs en pharmacie, sages-femmes, ambulanciers;

- Tous les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du contact-tracing, centres de dépistage, laboratoires d’analyse, etc.) et de vaccination (effecteurs comme personnels administratifs) ;

- Tous les personnels des établissements et services médico-sociaux : EHPAD et EHPA (personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées et d’aide sociale à l’enfance ; services d’aide à domicile pour personnes vulnérables ; services infirmiers d’aide à domicile ; lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus.

Des accueils à proximité des hôpitaux

L'Académie Nancy-Metz précise quelques exemples de lieu d'accueil dans des écoles situées aux abords des hôpitaux.

- Dans le département de la Moselle, 5 pôles sont d’ores et déjà créés à Metz (La Grange aux Bois), à Thionville, à Forbach, à Sarreguemines et à Sarrebourg.

- En Meurthe-et-Moselle, 3 pôles ont été créés à proximité immédiate du CHRU (Vandœuvre), de l’hôpital de Mont-Saint-Martin, ainsi qu’à Toul. A Nancy, les élèves sont accueillis dans leurs écoles habituelles avec un personnel de la mairie en renfort dès que nécessaire.

- En Meuse et dans les Vosges, l’accueil se fera dans les écoles habituelles.

Des dispositifs qui pourraient encore évoluer en fonction de la situation épidémiologique.

Des critères précis pour bénéficier du dispositif

Pour pouvoir prétendre à ces places d'accueil, des critères de sélection ont été mis en place. L'un des responsables légaux de l'élève devra appartenir à une catégorie prioritaire (sur justificatif, voir liste ci-dessus), l’autre responsable légal devra être tenu d’exercer ses fonctions en présentiel et les parents devront attester qu’aucune autre solution de garde n'est possible. L'enfant devra également présenter un résultat de test covid négatif de moins de 24h.

L'accueil se fera sur le temps scolaire et les collectivités mettre en place un autre système de garde en dehors de ces horaires.