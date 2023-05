Absence des lycéens avec la réforme du bac : trois questions au proviseur du lycée de Sens

La réforme du baccalauréat a changé le calendrier pour les élèves de terminale, depuis la rentrée 2022/2023. Dorénavant, les résultats des épreuves de spécialité représentent 60% de la note finale. Les lycéens les ont reçu le 12 avril. Il leur reste maintenant les épreuves de philosophe et du Grand oral en juin.

ⓘ Publicité

Depuis la rentrée des vacances de printemps, les absences sont en hausse dans les établissements, confirme Philippe Goux, le proviseur du Lycée de Sens. Le plus grand du département de l'Yonne.

France Bleu Auxerre - Quelle est la situation dans votre établissement ? Vous savez de nombreux absents ?

Phillipe Goux - Oui plus que d'habitude. On a fait une petite étude statistique sur le taux d'absentéisme, sur le nombre d'élèves avant les épreuves de spécialité et après. Si je regarde sur le niveau des terminales générales, on avait une absence globale de 7,9%. Là, on est depuis mars à environ 11%. Ce n'est pas dramatique. Sinon, sur le niveau technologique, c'est plus flagrant. Le taux était de 11,9% et maintenant il est de 21%.

Aujourd'hui que risquent les élèves absents ?

Philippe Goux - Il faut faire attention. Pour les élèves qui n'iraient pas jusqu'au bout de l'année, ils vont se retrouver dans une situation délicate par rapport à l'an prochain, avec des lacunes. Autre élément important, avec Parcour'sup, il y a différentes phases complémentaires. Tous les candidats qui n'auront pas obtenu une affectation auront leurs résultats du troisième trimestre pris en compte par les établissements. La question de l'assiduité est importante. Enfin, les appréciations du livret scolaire complété en conseil de classe seront prise en compte par les jurys.

Les syndicats enseignants comme le SNES FSU demandent un changement de calendrier. C'est la solution pour éviter cette situation l'année prochaine ?

Philippe Goux - Comme vous le savez, la réforme date de la session 2021. C'est la première fois que l'on organise le baccalauréat, comme il était conçu. L'an dernier les épreuves au mois de mai avaient déjà posé quelques soucis au niveau de l'organisation. J'ai envie de dire laissons cette session se terminer. Il sera ensuite grand temps d'en tirer des enseignements. Pour moi, le contrôle continu reste intéressant.