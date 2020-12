Absences autorisées à l'école : "c'est une tolérance, pas une injonction" explique la rectrice d'Orléans-Tours

La phrase, lâchée par le Premier ministre mardi sur Europe 1, fait énormément réagir : Jean Castex suggère aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école jeudi et vendredi, afin qu'ils puissent s'auto-confiner avant les fêtes de Noël.

"Il ne faut pas qu'il y ait d'incompréhension : c'est une tolérance et pas du tout une injonction", explique Katia Béguin, rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, invitée de France Bleu Orléans ce mercredi matin.

Katia Béguin, rectrice de l'académie d'Orléans-Tours © Radio France - Anne Oger

"Cette tolérance se base sur la note du conseil scientifique du 12 décembre qui recommande d'éviter les rassemblements familiaux et amicaux en fin d'année, et malgré tout pour ceux qui veulent les maintenir, de mettre en place des auto confinement ciblés", poursuit la rectrice.

Juste une tolérance vis-à-vis des parents qui veulent s'auto-confiner"

Face au tollé provoqué et à l'incompréhension, notamment chez les syndicats d'enseignants et fédérations de parents d'élèves, Katia Béguin précise : "on ne dit pas de ne pas mettre les enfants en cours, les écoles, collèges et lycées sont ouvert, on a juste une tolérance vis à vis des parents qui veulent garder les enfants et s'auto-confiner. Il ne s'agit pas de garder les enfants pour les emmener dans les grandes surfaces et les lieux publics, c'est bien pour s'auto confiner".

A Orléans, l'adjointe à l'éducation (LR) Chrystel de Filippi a, elle aussi, réagi en dénonçant cette annonce du Premier ministre : "le gouvernement prend l'école pour une garderie", écrit-elle, estimant qu'il y a là "un manque de respect envers les personnels".

Très peu de contaminations au sein des établissements scolaires

Est-ce que cette annonce de Jean Castex, relayée par une note du ministère de l'éducation nationale adressée mardi aux rectorats, ne sous-entend pas que les écoles sont un lieu de contamination ? "Non", répond Katia Béguin, "nous avons un protocole sanitaire dans nos établissements scolaires depuis le 2 novembre qui fait ses preuves. La semaine dernière, dans l'académie d'Orléans-Tours, nous avions seulement trente personnels positifs au Covid-19 sur 42.000 et 200 enfants sur 450.000 scolarisés".

La rectrice précise que les parents qui décideraient de garder leurs enfants jeudi et vendredi, pour les deux derniers jours de classe avant les vacances scolaires, doivent le signaler aux établissements en amont.