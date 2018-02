Une centaine de personnes s'étaient réunies devant le rectorat de Clermont-Ferrand. Des syndicalistes, mais aussi des enseignants et des parents d'élèves. Ils estiment que la dotation du Ministère de l'Education Nationale n'est pas à la hauteur des besoins du premier et du second degré.

Clermont-Ferrand, France

Pierre Vallejo est secrétaire départemental du syndicat UNSA, majoritaire dans le Puy-de-Dôme : " C'est une dotation qui gèle les postes, c'est une dotation zéro, alors qu'avec les nombreuses contraintes qu'impose le ministère, notamment sur les dédoublements de certaines classes en REP et la sauvegarde du rural, ce n'est pas un gel qu'il faudrait mais des postes supplémentaires. " En effet à la rentrée 2018, aucun poste supplémentaire n'est prévu dans l'Académie de Clermont-Ferrand. Pourtant, le ministère décide dans le même temps que les classes de CP de Réseau d'Education Prioritaire (REP) et les CE de REP + devront compter 12 élèves dès cette même rentrée. Une mesure qui implique un besoin supplémentaires d'enseignants. Néanmoins, la baisse démographique du nombre d'élèves dans certaines classes d'âge permettra de compenser en partie le manque d'enseignants dû à cette mesure.

Réunion des principaux syndicats du 1er et du 2nd degré devant le rectorat de #ClermontFd. Ils dénoncent les dotations insuffisantes du gouvernement : pas de nouvelles dotations alors qu'il y a des besoins supplémentaires dus au dédoublement des classes de CP en REP. pic.twitter.com/8v95WnrQJD — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 3, 2018

Réunion entre les syndicats, le rectorat et la préfecture

Pendant que la mobilisation devant le rectorat grossissait, une réunion se tenait à l'intérieur du bâtiment entre des représentants du syndicat, le secrétaire général du rectorat et le sous-préfet de Riom ce samedi 3 février. Didier Pagès, de Sud Education a participé à cette table ronde : " C'est pas rien de nouveau sous le soleil mais rien de nouveau dans le froid. On a pu exposer nos désaccords. Dans l'Académie soi-disant la mieux dotée de France, les personnels ne sont pas d'accord avec cette réforme. Donc on espère qu'il y aura d'autres manifestations de ce type là et dans de plus grosses académies. " Personne n'a souhaité s'exprimer parmi le personnel du rectorat présent.

Des fermetures de classes prévues

A Marsac, la nouvelle carte scolaire prévoit la fermeture d'une classe. Nadège est parent d'élève : " Nos effectifs restent stables, pour l'instant on a des classes entre 20 et 24 élèves. S'ils font sauter une classe on pourrait passer à 30. " Des effectifs plus élevés qui ne favoriseraient pas l'enseignement. La décision finale pour cette nouvelle carte scolaire devrait être prise vendredi.