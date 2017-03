Académie de Dijon : de nouvelles formations en alternance pour les métiers de demain

Ce lundi, la ministre de l'Education nationale a annoncé la création de cinq cents nouvelles formations en alternance correspondant aux métiers de demain. Treize seront dispensées en Bourgogne-Franche-Comté dont trois dans les établissements de Côte-d'Or.

Ce lundi 6 mars, la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, a annoncé la création pour la rentrée 2017 de cinq cents nouvelles formations en alternance correspondant aux métiers de demain. Cette annonce marque la volonté du gouvernement et des régions d'adapter la voie professionnelle aux évolutions du monde du travail et aux métiers de demain, dans les secteurs les plus porteurs en terme d’emploi pour les années à venir.

13 nouvelles formations en Bourgogne-Franche-Comté et 3 en Côte-d'Or

Ainsi, à partir de septembre 2017, les jeunes côte-d'oriens auront à leur disposition un bac pro "métiers du cuir" au lycée Eugène Guillaume à Montbard. Un cursus de 3 ans qui n'existait pas jusqu'ici. Le bac pro "boulanger pâtissier" dispensé au lycée Le Castel à Dijon, lui, pourra accueillir plus d'élèves que jusqu'alors. Enfin, à la rentrée de 2018, un bac pro "technicien appareillage orthopédique" sera crée au lycée Hippolyte Fontaine à Dijon.

La liste des nouvelles formations en alternance dans l'académie de Dijon. - Rectorat Bourgogne-Franche-Comté

La liste des nouvelles formations en alternance dans l'académie de Besançon. - Rectorat Bourgogne-Franche-Comté

Des formations qualifiantes pour des secteurs porteurs

La France compte aujourd’hui 1.600 lycées professionnels qui forment chaque année près de 700.000 jeunes en alternance à plus de 100 métiers professionnels d’ouvriers, de techniciens, d’employés dont le pays a besoin, tant dans le secteur industriel que le secteur tertiaire. Trois mois après leur sortie du système éducatif, 67 % des jeunes bacheliers professionnels sont en emploi (données Centre d'études et de recherche sur les qualifications – CEREQ - Enquête génération), les autres jeunes poursuivant, pour la plupart, leurs études vers le BTS.

À la rentrée 2017, en s’appuyant sur les recrutements nécessaires des 1.000 enseignants spécialisés dans ces domaines, l’Éducation nationale créera 500 nouvelles formations en alternance dans les lycées professionnels, dans les secteurs identifiés comme porteurs pour les jeunes. Pour cela, elle se base au niveau national sur l’étude de France Stratégie « Les métiers en 2022 », et au niveau régional sur les études produites par les régions sur l’évolution et les mutations économiques à l’échelle territoriale.