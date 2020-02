Académie de Dijon : moins d'élèves, moins d'enseignants à la rentrée 2020

Sept mois avant la prochaine rentrée scolaire, les premiers chiffres sont déjà annoncés par le rectorat. Et ils ne sont pas bons : 1126 élèves en moins, ce qui va provoquer 104 suppressions de postes dans les collèges et lycées et 26 en primaire sur toute l'académie de Dijon.

Dijon, France

Il y aura moins d'élèves dans les classes de l'académie de Dijon à la rentrée prochaine. 1126 en moins selon le rectorat. C'est même l'académie qui perdra le plus d'élèves cette année. Une baisse démographique qui aura une incidence sur le nombre de postes d'enseignants.

Les lycées sont les plus touchés

104 moyens d'enseignement seront supprimés dans le second degré, c'est-à-dire dans les collèges et dans les lycées, à la prochaine rentrée. Les lycées généraux et technologiques sont les plus touchés car c'est là que la baisse du nombre d'élèves est la plus forte, 700 en septembre prochain. "On négocie ensuite selon plusieurs critères importants chez nous, la ruralité par exemple ou le taux d'élèves boursiers" explique la rectrice Nathalie Albert-Moretti.

26 postes devraient supprimés dans le premier degré, qui comprend les écoles primaires et maternelles.

Des suppressions obligatoires ?

Impossible de passer outre des suppressions : "à un moment donné, _on n'a pas le choix_. Pour être honnête, on s'attendait même à plus. Tous les ans, on négocie avec le ministère pour minorer au maximum les moyens que l'on doit rendre parce que si on avait pas réussi à le faire, on perdrait bien plus."

Un point de vue contesté par les syndicats enseignants. Eux estiment que cette baisse démographique pourrait être l'occasion de moins charger les classes. "On est déjà pas dans des conditions mirobolantes" explique Isabelle Cheviet, secrétaire départementale du SNES-FSU en Côte-d'Or. "Donc à la limite, il aurait mieux valu laisser les conditions telles qu'elles étaient et nous permettre d'améliorer les conditions." Et ainsi éviter selon eux une nouvelle année avec 35 élèves par classe.