Parcoursup, saison deux avec le démarrage des inscriptions ce mardi dans l'Académie de Dijon

Dijon, France

Ce mardi marque le début de la phase des vœux à formuler pour les lycéens en terminale et les étudiants en réorientation. Parcoursup, saison deux c'est parti avec un calendrier resserré puisque cette année la fin de la phase principale est avancée au 19 juillet ; c'était le 5 septembre l'an passé.

14.000 formations sont disponibles

Pendant cette première phase d'inscription, les candidats doivent formuler 10 vœux, sans limite géographique et sans préférence mais avec lettre de motivation à l'appui. Ils devront choisir comme l'an passé dans un catalogue de formations, il y en a 14.000 cette année soit un millier de plus.

Une plateforme toujours critiquée pour son opacité

Une critique qui n'est pas nouvelle pour le SNES-FSU, qui réclamait déjà l'an passé, plus de transparence. "Nous ne connaissons pas les critères de choix des établissements supérieurs", explique Pierre Griezek, professeur de Sciences économiques et sociales à Montceau-Les-Mines et membre du syndicat en Bourgogne,"c'est un souci pour les élèves et leurs familles si on ne connait pas les règles du jeu."

Le syndicat enseignant majoritaire dans le second degré réclame le retrait de Parcoursup mais aussi le retrait de la réforme des lycées et du baccalauréat et appelle à une grève ce jeudi 24 janvier.

Pour accompagner les candidats, un numéro vert (0 800 400 070) est mis en ligne à partir du mardi 22 janvier 2019, du lundi au vendredi de 10 à 16 heures. Un numéro accessible aux candidats sourds ou malentendants.