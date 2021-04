Académie de Limoges : il y aura moins de postes au concours de professeurs des écoles cette année

L'Education Nationale a décidé de réduire la voilure. Cette année, sur l'ensemble du territoire, il n'y aura que 9890 places pour le concours de professeur des écoles, contre 11415 l'an dernier. Parmi les grands perdants, l'Académie de Limoges ne bénéficiera que de 55 postes contre 90 en 2020. Avec la Martinique, la Guadeloupe et la Corse, notre région fait partie des Académies où moins de 100 nouveaux enseignants seront nommés.

On ne voit pas comment motiver les étudiants", Natahlie Sieg - SNUipp FSU 19

En outre, à partir de l'an prochain, il ne faudra plus un Bac +4 mais un Bac +5 pour s'inscrire au concours. Alors, avec la baisse du nombre de places et les nouveaux critères de sélection, les syndicats s'inquiètent d'une crise des vocations :"on ne voit pas comment motiver les étudiants à se lancer dans cette carrière de professeur des écoles surtout quand on repousse l'année de recrutement, quand on diminue le nombre de postes aux concours et lorsqu'en plus, quand on a besoin de faire appel à des enseignants supplémentaires, on n'ouvre pas de liste complémentaire aux étudiants ayant échoué de justesse. Pour nous c'est complètement contradictoire", lâche Nathalie Sieg du SNUipp FSU 19

Paradoxalement, cette année 1727 étudiants se sont inscrits au concours de professeur des écoles dans l'Académie de Limoges. C'est 27 % de plus que l'an dernier. Des chiffres en trompe l’œil puisque tous les ans, la moitié de ces candidats abandonnent en cours de route et ne se présentent pas.

En quelques chiffres, l'Académie de Limoges pour l'année scolaire 2020/2021 c'est environ : 3400 enseignants dont 650 en Creuse, 1200 en Corrèze et 1550 en Haute-Vienne. Avec 55 nouveaux professeurs des écoles l'an prochain, les syndicats affirment que cela ne couvrira pas les départs en retraite.