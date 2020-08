Académie de Limoges : Les profs et les parents d'élèves s'interrogent à quelques jours de la rentrée scolaire

Dans moins de deux semaines, le 1er septembre, les écoliers retrouveront leurs camarades et leur cour de récréation. A cause du covid-19, ce retour dans les établissements scolaires inquiète les parents d'élèves et le corps enseignant qui ne savent pas encore comment va se dérouler la rentrée

Alors que le masque va devenir obligatoire dans les entreprises, dès le 1er septembre, à l'école, ce ne sera pas une obligation ! Voilà une décision qui a de quoi entretenir le doute dans l'esprit des professeurs et des parents d'élèves. Un doute accentué à quelques jours de la rentrée 2020-2021, par le manque de communication du ministère de l'Education Nationale à ce sujet. Une situation inconfortable pour Anabelle Roy, la secrétaire départementale 87 du syndicat d'enseignants UNSA : "A l'heure actuelle nous ne sommes destinataires d'aucune information de la part de notre hiérarchie. On a besoin de pouvoir anticiper l'arrivée des enfants et des familles dans les écoles. Donc il faut absolument que l'on ait des réponses concrètes."

"On va être obligé de s'adapter"

Les parents d'élèves s'interrogent également sur les protocoles sanitaires auxquels vont être soumis leurs enfants, dans moins de deux semaines. Cédric Massart, le président de la FCPE 87(Fédérations des Conseils des Parents d'Elèves), reconnaît tout de même qu'il est difficile de prévoir comment va évoluer la propagation du virus et les mesures qui en découlent :"On va être obligé de s'adapter, alors peut-être pas à la semaine mais quinze jours à un mois, à chaque fois. Le principal c'est quand même que les enfants aillent à l'école pour poursuivre leurs études".

Une réunion avec la Rectrice, le préfet et le directeur de l'Agence Régionale de Santé est programmée en début de semaine prochaine à Limoges. A l'issue de cette réunion, on devrait en savoir davantage sur l'organisation de la rentrée scolaire dans l'Académie, et les mesures imposées par le protocole sanitaire adopté. Dans l'immédiat, et si la situation reste comme elle est dans notre région, le retour en classe devrait se dérouler dans les mêmes conditions qu'au mois de juin dernier.