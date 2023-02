Académie de Nantes : 108 postes d'enseignants en moins à la rentrée 2023

Après une baisse de près de 2.600 élèves à la rentrée 2022 dans le premier degré, le rectorat de l'académie de Nantes table sur un nouveau recul important des effectifs à la rentrée de septembre, une baisse de 3.003 élèves est prévue. Par conséquent, le nombre d'enseignants va être diminué, il y aura 78 postes en moins dans les cinq départements de la région, selon les chiffres communiqués ce vendredi par le rectorat. La Loire-Atlantique est la plus touchée avec 22 postes en moins pour une baisse de 743 élèves. La Vendée devrait perdre 455 enfants dans ses écoles publiques et 15 postes d'enseignants.

ⓘ Publicité

Malgré ces coupes dans les effectifs, le rectorat met en avant que le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'enseignants pour 100 élèves, continue d'augmenter dans l'ensemble de l'académie.

Moins d'élèves dans le second degré

Dans les collèges et les lycées de la région, les effectifs sont là aussi en diminution (-476) d'après les prévisions du rectorat, sauf en Loire-Atlantique. Le département devrait compter 325 élèves de plus et 20 postes d'enseignants supplémentaires. Partout ailleurs, les effectifs de professeurs seront en baisse, cinq de moins par exemple en Vendée. En revanche, les moyens alloués aux lycées professionnels de l'académie restent inchangés.