Académie de Nantes : la rentrée en chiffres

Pour cette rentrée 2020, public et privé confondus, 722 727 élèves sont inscrits dans l'académie de Nantes, c'est 2451 de moins que lors de la rentrée précédente. Département le plus peuplé de la région, la Loire-Atlantique regroupe à elle seule près de 39 % des effectifs et comme dans les autres départements, ils sont en baisse dans le premier degré (-129). Le recul est beaucoup plus important dans le Maine-et-Loire avec près de 1400 élèves en moins dans les écoles. A l'échelle de l'académie, il y a pour cette rentrée 4119 élèves en moins en maternelle et en primaire.

Près de 38% d'élèves dans le privé

En collèges, les effectifs sont en hausse partout sauf en Mayenne (-208) et ils stagnent dans la Sarthe. Dans les lycées, il y a moins d'élèves dans la Sarthe et dans le Maine-et-Loire. En Loire-Atlantique, les lycées publics perdent 120 effectifs, les lycées privées en gagnent près de 400. Dans l'académie de Nantes, près de 38% des enfants sont scolarisés dans l'enseignement catholique, ce taux atteint 51 % en Vendée.

Malgré des effectifs globaux en diminution, le nombre d'enseignants est supérieur à la rentrée dernière, 60 postes ont été créés.