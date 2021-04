Académie de Nantes : mauvaise note pour le démarrage des cours à distance

"Je suis connecté depuis 7h30 ce mardi matin, ça ne fonctionne pas." Contacté par France Bleu Loire Océan, cet instituteur vendéen ne cache pas son agacement. Pour le premier jour d'école à la maison de ce troisième confinement, c'est un écran blanc qui a accueilli de nombreux élèves et leurs professeurs dans l'académie de Nantes, comme dans plusieurs autres régions. Impossible pour beaucoup de se connecter sur les espaces numériques de travail (ENT), censés permettre d'assurer la continuité pédagogique.

"La plateforme est saturée. J'actualise mais un écran blanc s'affiche, me demandant d'attendre mon tour, se désole l'enseignant. Je reçois des mails de parents qui me disent qu'ils ne peuvent pas se connecter non plus. J'avais prévu le coup donc j'ai envoyé du travail en PDF par courriel aux parents mais il en reste quelques uns dont je n'ai pas le mail et que j'essaye de joindre par téléphone."

Un problème national

Dans un communiqué publié ce mardi midi, le Ministère de l'Education nationale indique que "dans certaines régions (Grand Est, Ile-de-France, Hauts-de-France, Occitanie) les services d’ENT étaient fortement ralentis, voire inaccessibles ce matin. Ces problèmes sont liés aux prestataires concernés dans ces Régions qui ont rencontré des difficultés techniques dus à la forte surcharge des infrastructures."

Contacté, le rectorat de l'académie de Nantes n'a pas encore répondu à notre demande. D'après le Ministre de l'éducation nationale, le dispositif "Ma classe à la maison" du CNED (centre national d'enseignement à distance) a aussi été ralenti. Jean-Michel Blanquer dénonce "des attaques informatiques, cette fois venues de l'étranger".