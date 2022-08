Académie de Reims : un "adulte" devant chaque classe, "mais pas forcément un enseignant" dénonce le SNES-FSU

A l'approche de la rentrée des classes, ce jeudi, une question prédomine : les élèves auront-ils assez d'enseignants ? Il en manque encore 4 000, d'après le ministère de l'Education nationale, mais pas dans la Marne ni les Ardennes, assure le recteur de l'Académie de Reims. Le SNES-FSU, premier syndicat du second degré, estime de son côté qu'il y aura bien un "adulte" devant chaque élève, mais pas forcément "un enseignant".

"Lorsqu'on entend que des contractuels peuvent être recrutés avec une formation de quatre jours, ça nous inquiète un peu", confie François Belleil, co-secrétaire du SNES-FSU, invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce mardi matin. Il assure qu'il y a toujours eu des contractuels au sein de l'Education nationale, "des gens qui ont de l'envie, de l'enthousiasme, mais qu'il faut impérativement accompagner dans ce métier qui n'est pas facile."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il appelle à la formation de ces contractuels, qui sont 3 000 à avoir été embauchés sur toute la France pour la rentrée. Et s'interroge sur leur remplacement au cours de l'année. "Beaucoup de ces contractuels vont arrêter. Il y aura évidemment classiquement les arrêts maladie, les formations, les stages. Et chaque année, l'académie de Reims se retrouve avec des difficultés de remplacements dans certaines disciplines", explique François Belleil, notamment en mathématiques, lettres classiques, français et sciences-physiques.

Une profession de moins en moins attractive

François Belleil appelle à "valoriser l'ensemble de la carrière", pour inciter les enseignants débutants à persister dans cette voie. "Lorsque vous avez un bac+5, qui est le niveau requis pour être enseignant, vous n'avez pas forcément envie de passer un concours qui est exigeant, celui l'Éducation nationale, et d'être ensuite payé à 1 468 € pendant votre première année, lance le co-secrétaire du SNES-FSU, surtout que la plupart du temps, les enseignants qui commencent sont affectés en Ile-de-France. Donc vivre avec 1 438 € en Ile de France, ce n'est pas toujours simple et on se retrouve souvent dans des situations un peu compliquées avec des élèves pas forcément faciles."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

D'autant qu'il constate que les classes sont de plus en plus chargées. "On a des collègues qui sont désabusés parce qu'ils ne sont plus en capacité de faire le travail qu'ils aiment dans les bonnes conditions", regrette François Belleil. Il souhaite "redonner à ce métier l'attractivité qu'il a manifestement perdue".