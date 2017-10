Académie de Rouen : le calendrier des vacances de printemps modifié

L'Académie de Rouen a décidé de décaler les vacances de printemps de quelques jours, pour éviter les inconvénients d'une semaine de rentrée perturbée par deux jours fériés. Les élèves seront en vacances entre le 25 avril et le 14 mai 2018.

Le Conseil académique de l'Education nationale a donné son avis ce vendredi matin et les directeurs d'académie de l'Eure et de Seine-Maritime ont tranché : les vacances de printemps de l'Académie de Rouen, initialement prévues du 21 avril au 7 mai 2018, sont reculées de quelques jours. Elle débuteront le 25 avril après la classe et s'achèveront le 13 mai. Les élèves reprendront les cours le lundi 14 mai.

Cette décision, exceptionnelle, a été prise pour éviter les inconvénients d'une semaine de rentrée des classes amputée par deux jours fériés, les 8 et 10 mai.

Dans les 12 académies de la zone B, quatre ont déjà fait ce choix : Caen, Tours-Orléans, Nantes et Rouen.